Російські активи Дерипаски підуть на відшкодування Raiffeisen

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: російські ЗМІ

Євросоюз планує розблокувати акції Strabag, щоб компенсувати австрійському банку збитки від роботи в Росії, проте частина урядовців застерігає про небезпечний прецедент

Європейський союз готує рішення, яке дозволить австрійському Raiffeisen Bank International отримати компенсацію за збитки в Росії за рахунок заморожених активів російського мільярдера Олега Дерипаски. Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними Financial Times, положення про передачу акцій включено до проєкту нового санкційного пакета ЄС. Акції Strabag мають перейти Raiffeisen як компенсація за 2 млрд євро, стягнуті російським судом із підрозділу банку на користь структур, пов’язаних із Дерипаскою.

Санкції проти активів Дерипаски були введені через її підтримку «військово-промислового комплексу Росії». Водночас частина урядовців Євросоюзу попереджає, що таке рішення може створити прецедент для обходу обмежень та стимулювати конфіскацію західних активів у Росії.

Європа шукає спосіб використати активи Дерипаски для компенсації банку Raiffeisen
Європа шукає спосіб використати активи Дерипаски для компенсації банку Raiffeisen
Фото з відкритих джерел

Декілька держав ЄС уже готуються заперечити проти ініціативи, яку ініціювала Австрія. Остаточне рішення ще обговорюється і може змінитися під час узгодження нового санкційного пакета.

Нагадаємо, що Служба безпеки України наклала арешт на «нові» активи російського олігарха Олега Дерипаски на суму понад 2,11 млрд грн. Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, які зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу та призначалися для виробництва алюмінію на російських підприємствах Дерипаски. Правоохоронці встановили, що продукція була формально замовлена через підконтрольну олігарху компанію в ЄС для подальшого реекспорту до РФ.

Теги: санкції арешт Європейський Союз компенсація

