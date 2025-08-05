Російський суд зняв заборону на продаж підрозділу Raiffeisen Bank

Продаж російської «дочки» Raiffeisen Bank ускладнився після того, як суд РФ заморозив її акції

Австрійська група Raiffeisen Bank International працює над виходом з російського ринку понад три роки

Суд Російської Федерації скасував тимчасові заходи, які забороняли австрійському Raiffeisen Bank продавати свою дочірню компанію, яка працює у РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рішення суду може допомогти банку нарешті знайти спосіб, аби вийти з російського ринку. Над виходом з російського ринку фінустанова працює вже понад три роки.

Головною складністю залишається пошук покупця, який не підпадає під санкції. Також банк має пройти додаткові регуляторні перевірки, включно з особистим погодженням будь-якої угоди російським диктатором Володимиром Путіним.

У вересні 2024 року продаж російської «дочки» Raiffeisen Bank ускладнився після того, як суд РФ заморозив її акції. Обмеження були накладені у рамках позову інвестиційної компанії Rasperia через зірвану угоду з Raiffeisen. Минулого року банк зобов’язали виплатити близько двох мільярдів євро компенсації.

Після зняття обмежень Raiffeisen підтвердив, що судові заходи більше не діють. Раніше у другому кварталі 2025 року RBI зафіксував збитки у розмірі 1,2 мільярда євро через цю юридичну суперечку.

Нагадаємо, австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес, заявив голова фінансової групи Йоган Штробль. «Райффайзенбанк» залишається одним із найбільших західних банків у Росії, він оголосив про плани згорнути діяльність у країні ще в перші тижні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

«Райффайзенбанк» продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в Росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має. «Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу – наш основний сценарій», – каже він.

До слова, Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали збройні сили Росії. Російський підрозділ Raiffeisen отримав понад $620 тис. комісійних за послуги від російської компанії «Уніхім», котра продає продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії.