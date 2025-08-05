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Російський суд зняв заборону на продаж підрозділу Raiffeisen Bank

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російський суд зняв заборону на продаж підрозділу Raiffeisen Bank
Продаж російської «дочки» Raiffeisen Bank ускладнився після того, як суд РФ заморозив її акції
фото з відкритих джерел

Австрійська група Raiffeisen Bank International працює над виходом з російського ринку понад три роки

Суд Російської Федерації скасував тимчасові заходи, які забороняли австрійському Raiffeisen Bank продавати свою дочірню компанію, яка працює у РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рішення суду може допомогти банку нарешті знайти спосіб, аби вийти з російського ринку. Над виходом з російського ринку фінустанова працює вже понад три роки.

Головною складністю залишається пошук покупця, який не підпадає під санкції. Також банк має пройти додаткові регуляторні перевірки, включно з особистим погодженням будь-якої угоди російським диктатором Володимиром Путіним.

У вересні 2024 року продаж російської «дочки» Raiffeisen Bank ускладнився після того, як суд РФ заморозив її акції. Обмеження були накладені у рамках позову інвестиційної компанії Rasperia через зірвану угоду з Raiffeisen. Минулого року банк зобов’язали виплатити близько двох мільярдів євро компенсації.

Після зняття обмежень Raiffeisen підтвердив, що судові заходи більше не діють. Раніше у другому кварталі 2025 року RBI зафіксував збитки у розмірі 1,2 мільярда євро через цю юридичну суперечку.

Нагадаємо, австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) поки не готова піти з Росії без компенсації за свій російський бізнес, заявив голова фінансової групи Йоган Штробль. «Райффайзенбанк» залишається одним із найбільших західних банків у Росії, він оголосив про плани згорнути діяльність у країні ще в перші тижні після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

«Райффайзенбанк» продовжує вдаватися до заходів щодо скорочення бізнесу в Росії і дотримуватиметься цієї стратегії надалі. Однак, за словами Штробля, конкретного плану виходу з країни банк поки що не має. «Ми можемо вивчити можливості часткового або повного виходу з бізнесу, а поки ми цього не зробимо, прискорене скорочення бізнесу – наш основний сценарій», – каже він.

До слова, Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали збройні сили Росії. Російський підрозділ Raiffeisen отримав понад $620 тис. комісійних за послуги від російської компанії «Уніхім», котра продає продукцію підприємству військово-промислового комплексу Росії.

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Теги: банк росія

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