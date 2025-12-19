Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)
Рошен відкрила свій перший магазин у Румунія в Бухаресті
фото: скриншот із соцмереж

Думки користувачів у мережі відрізняють від реальної поведінки споживачів

У листопаді українська кондитерська корпорація «Рошен» відкрила свій перший магазин в Бухаресті, поблизу Палацу Парламенту. Українка розповіла, як румуни реагують на українську кондитерську та чи подобаються їм солодощі від «Рошен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

За словами авторки відео, у соцмережах новий фірмовий магазин «Рошен» у Румунії став об’єктом хейту. Однак, коли вона прийшла до магазину, все виявилося зовсім інакше, поведінка румунів відрізнялася від коментарів у мережі.

«У магазині здебільшого були румуни, які з задоволенням купували вафлі, тортики та цукерки. Ми також були під враженням, як гарно та масштабно був оформлений магазин», – розповіла дівчина. Авторка відео також зауважила, що у коментарях соцмереж магазин піддається критиці, а реальному житті у ньому купа відвідувачів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Магазин «Рошен» відкрився у Бухаресті в листопаді 2025 року. «Новий магазин корпорації став першим представництвом Roshen у Румунії та у країнах ЄС. Ключовий акцент зроблено на атмосфері – інтерактивні вітрини, створені українськими художниками та дизайнерами», – розповіла у репортажі телеканалу «Прямого» маркетинг-директор румунської філії компанії Йолена Пуринару.

Раніше «Главком» повідомляв: фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

Нагадаємо, Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора. Новим генеральним директором ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» став головний інженер Сергій Циба. Зазначається, що рішення про звільнення Микити Богачова Наглядова рада ухвалила на засіданні 22 вересня.

Читайте також:

Теги: Рошен Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків
Російські дрони пошкодили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією
22 листопада, 09:37
Румунський лідер заявив, що подібні «випадкові» інциденти останнім часом відбуваються в різних країнах Європи
Президент Румунії назвав заліт російських дронів «випадковістю»
26 листопада, 18:35
Румунський міністр оборони залишає посаду після викриття неправдивих даних про освіту в офіційному резюме
У Румунії міністр оборони подав у відставку через фальшивий диплом
28 листопада, 14:15
Тимчасові обмеження на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй» повʼязані ремонтними роботами
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
3 грудня, 10:16
Україна імпортувала 946 тис. тонн пального
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
3 грудня, 16:20
Румунські військові повідомляли, що 3 грудня знешкодили український морський дрон у Чорному морі
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
4 грудня, 06:38
Російські дрони залетіли в Румунію
Російські дрони залетіли в Румунію
25 листопада, 09:35
Проказа вражає шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очей
У сусідній з Україною країні вперше за 40 років зафіксовано випадки небезпечної хвороби
14 грудня, 19:58
Швейцарія залишається найдорожчою країною в Європі за вартістю продуктів
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик
15 грудня, 16:46

Бізнес

«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)
«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)
Підвищення тарифу на розподіл газу загрожує втратою надходжень до бюджету – Запоріжвогнетрив
Підвищення тарифу на розподіл газу загрожує втратою надходжень до бюджету – Запоріжвогнетрив
Метінвест увійшов до списку найкращих роботодавців України-2025
Метінвест увійшов до списку найкращих роботодавців України-2025
Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
Приватбанк пообіцяв оплатити протезування ветеранові, якому відмовив у відкритті картки
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua