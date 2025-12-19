«Рошен» дебютував у Румунії. Як реагує місцевий споживач (відео)

Рошен відкрила свій перший магазин у Румунія в Бухаресті

Думки користувачів у мережі відрізняють від реальної поведінки споживачів

У листопаді українська кондитерська корпорація «Рошен» відкрила свій перший магазин в Бухаресті, поблизу Палацу Парламенту. Українка розповіла, як румуни реагують на українську кондитерську та чи подобаються їм солодощі від «Рошен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

За словами авторки відео, у соцмережах новий фірмовий магазин «Рошен» у Румунії став об’єктом хейту. Однак, коли вона прийшла до магазину, все виявилося зовсім інакше, поведінка румунів відрізнялася від коментарів у мережі.

«У магазині здебільшого були румуни, які з задоволенням купували вафлі, тортики та цукерки. Ми також були під враженням, як гарно та масштабно був оформлений магазин», – розповіла дівчина. Авторка відео також зауважила, що у коментарях соцмереж магазин піддається критиці, а реальному житті у ньому купа відвідувачів.

Магазин «Рошен» відкрився у Бухаресті в листопаді 2025 року. «Новий магазин корпорації став першим представництвом Roshen у Румунії та у країнах ЄС. Ключовий акцент зроблено на атмосфері – інтерактивні вітрини, створені українськими художниками та дизайнерами», – розповіла у репортажі телеканалу «Прямого» маркетинг-директор румунської філії компанії Йолена Пуринару.

