Гумпроєкт «Рятуємо життя» зібрав 300 тисяч євро на благодійному аукціоні у Мілані

Концерт класичної музики від Молодіжного симфонічного оркестру України під керівництвом знаної на весь світ української диригентки Оксани Линів

Авторська кухня від Клопотенко та прапор зі Зміїного: гумпроєкт «Рятуємо життя» провів благодійний аукціон для програми протезування українців

Гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя», що була створена компанією Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова, організувала у Мілані благодійний вечір, на якому підвели підсумки роботи за рік та провели аукціон. На ньому вдалося зібрати 300 тисяч євро: їх направлять на протезування та реабілітацію постраждалих на війні українців.

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На благодійному вечорі зібралися 185 представників великого бізнесу – з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України, які були донорами проєкту протягом року.

«Друзі – головна сила, яку має Україна. Ви допомогли половині мільйона українців повернутися до нормального життя – через лікування, психологічну реабілітацію, через щоденні потреби. Вони завжди пам'ятатимуть, що ви для них зробили. І я щиро дякую вам за це. Впевнений, що Україна боротиметься до перемоги, і для мене було б великою честю, якби італійські компанії долучилися до відбудови України разом із нами», – зауважив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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Головною подією вечора став аукціон, на якому були представлені рідкісні артефакти воєнного та мирного життя українців – від Метінвесту та зірок української культури та спорту. Провів аукціон pro bono всесвітньо відомий дім Bolaffi.

З молотка пішли 13 лотів, серед яких – копія маріупольського муралу «Мілана» на сталі «Азовсталі», картина від Даші Кандинської, військовий прапор зі Зміїного острову, спецівка з бомбосховища «Азовсталі» з автографом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного футбольні аксесуари від клубу «Шахтар», футболка з підписом футболіста Михайла Мудрика, платівка від Джамали та інші. За лоти було виручено 87 500 євро, ще понад 200 тисяч були пожертвувані благодійниками.

Також «Рятуємо життя» привіз до Мілану фотовиставку зі світлинами регіонів України до та під час війни. Українську авторську кухню європейцям представляв відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. А завершив вечір концерт класичної музики від Молодіжного симфонічного оркестру України під керівництвом знаної на весь світ української диригентки Оксани Линів.

Нагадаємо, за рік гумпроєкт «Рятуємо життя» допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8 млн 430 тис. євро. Донорами проєкту стали понад 200 компаній зі всього світу: вони пожертвували за рік понад 2,4 млн євро.

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Українці з 70 територіальних громад отримали від гумпроєкту понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни, до лікарень України доставлено медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро.

Також «Рятуємо життя» запустив програму з протезування для військових і цивільних, які постраждали під час війни: її вже проходять 34 людини, котрі перенесли ампутації кінцівок. Семеро із них вже отримали протези вартістю від 10 до 30 тисяч євро. Цього року до програми буде залучено мінімум 70 постраждалих.