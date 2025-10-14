Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
Експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною
фото: depositphotos.com

Експерт: Україна нині переживає «найскладніше випробування в історії своєї енергосистеми»

Боргова криза та штучні регуляторні бар’єри на ринку електроенергії залишаються ключовими бар’єрами для відновлення та інвестицій в українську енергетику. Про це заявив технічний директор НВП «Енерго-Плюс» Андрій Калінов. 

За його словами, Україна нині переживає «найскладніше випробування в історії своєї енергосистеми».

«Російські атаки, дефіцит потужностей, необхідність відновлення і декарбонізації створюють безпрецедентні виклики. Але водночас виникає й унікальне вікно можливостей», – наголосив Калінов.

Водночас експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною.

«Слід визнати, що реформа енергетики не може відбутися без вирішення критичних проблем, а саме: хронічного недоінвестування в мережі, їх високої аварійності та застарілого регулювання ринку електроенергії (зокрема прайс-кепів), яке стримує інвестиції та інтеграцію до європейського ринку», – підкреслив він.

Калінов також звернув увагу, що наслідком незбалансованої тарифної політики стали борги, які роками накопичувалися перед виробниками, зокрема «зеленої» енергії.

«Незбалансована тарифна політика раніше вже призводила до накопичення боргів перед виробниками «зеленої» енергії», – зазначив експерт.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.

Читайте також:

Теги: інвестиції енергетика тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В «Укрметалургпромі» зазначають: різниця у тарифах суттєво знижує конкурентоспроможність українських експортерів
Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС
10 жовтня, 15:20
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога
9 жовтня, 10:20
З 1 листопада імпортні вантажівки з-за кордону підпадуть під тариф у розмірі 25%
США запроваджують нові мита на вантажівки
7 жовтня, 06:16
Енергетики розпочали усунення наслідків атаки
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
6 жовтня, 09:07
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
2 жовтня, 05:41
Експерт звернув увагу на дві особливості українського ринку
Рекордно низькі ціни на ринку. Енергетичний експерт пояснив, що відбудося
20 вересня, 16:30
Якщо натиснути на кнопку збоку мініскульптури, вікна в мініатюрних будинках за постатями бронзових енергетиків засяють
«Люди-опори»: у Києві з'явилася нова мініскульптура, присвячена подвигу енергетиків (фото)
19 вересня, 20:08
Вертикальна конфігурація панелей також економить до 26% земельних площ
Данія показала «сонячні поля» майбутнього: у чому секрет
16 вересня, 14:04

Економіка

Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
Оновлена Наглядова рада «Укрзалізниці» без голови: хто претендує на високу посаду?
Оновлена Наглядова рада «Укрзалізниці» без голови: хто претендує на високу посаду?
Податкова повідомила, скільки грошей цьогоріч отримала Україна з «податку на Google»
Податкова повідомила, скільки грошей цьогоріч отримала Україна з «податку на Google»
Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус
Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group
Без дорожньої карти реформи ринку борги лише зростатимуть – DIXI Group

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua