Чому в Україні зеленіють річки? Віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» знайшов пояснення

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
Українські водойми зеленіють так само, як і торік
колаж: glavcom.ua

Експерт пояснив: причина цвітіння річок не в погоді

Цього літа в Україні не зафіксовано суттєвого покращення стану водних ресурсів попри менш спекотну погоду та рясні дощі в окремих регіонах. Про це у коментарі «Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін.

Щодо якості води у річках експерт зазначив, що великої різниці з попередніми роками немає.

«Я не бачу суттєвого зменшення каламутності, кольоровості та окисленості. Як і торік, у серпні-вересні фітопланктон активно розмножувався і лише зараз починає відмирати. Це спричинено не температурою, а насамперед неочищеними стічними водами, які містять багато фосфору – фактично супердобриво для зелені у річках», – сказав він.

Нікітін підкреслив, що температурний фактор не є визначальним у процесі цвітіння водойм. «Не температура впливає на цвітіння річок, а інвестиції у систему очищення стічних вод для водоканалів. Якщо таких інвестицій не буде – українські річки й надалі зеленітимуть», – зауважив він.

Також експерт зазначив, що сьогодні значна проблема для екосистеми – це наслідки підриву Каховської ГЕС та зникнення водосховища. «Усі населені пункти, які брали воду з відкритих джерел у Дніпропетровській, Миколаївській та частині Херсонської областей, втратили її. Суттєво впав рівень води і у свердловинах та колодязях, що були дотичні до цього басейну. Водоносні горизонти й річки трималися на рівні завдяки підпору водосховища. Зараз вони значно мілішають», – пояснив Нікітін.

Віцепрезидент Асоціації додав, що стабільність гідрологічної ситуації також значною мірою залежить від снігових запасів у сусідніх країнах.

«Якщо на півночі та сході випадає багато снігу – у нас річки повноводні. Якщо ні – маємо дефіцит. За останні 30 років Україна втратила близько 10 тисяч річок», – резюмував експерт.

Раніше віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін розповідав «Главком» про ситуацію з водою на окупованому Донбасі. Система водопостачання на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей перебуває у переддефолтному стані. За оцінкою експерта, у довгостроковій перспективі «шансів немає» уникнути повного колапсу. 

Теги: інвестиції Україна водопостачання річка Каховська ГЕС

