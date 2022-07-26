Куди дівати зерно? Нардепи пропонують ввести пільгу для аграріїв

Можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн

Військові дії зменшили кількість зерносховищ, які доступні нині українським аграріям

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував схвалити у першому читанні і в цілому законопроєкт щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для зберігання зернових та/або олійних культур (№7548-1). Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Метою законопроєкту є звільнення від оподаткування ввізним митом виробів та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних культур при ввезенні на митну територію України.

Зазначене звільнення діятиме у період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Раніше в Мінагрополітики повідомляли, що до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 млн тонн.

Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій. Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту.

Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.