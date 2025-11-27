Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Збройні сили Німеччини розпочинають розробку підрозділів безпілотників-камікадзе
фото: spiegel.de

Створення шести підрозділів планується до 2029 року

Генеральний інспектор Сухопутних військ Німеччини, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг оголосив про масштабні плани модернізації Бундесверу, які передбачають створення шести нових підрозділів для використання сучасних бойових дронів. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Перша така батарея має бути створена в 2027 році, а до 2029-го року їх має бути вже шість. «Ми вже почали тестування», – заявив Фройдінг. 

Фокус робиться на так званих «баражуючих боєприпасах», відомих як дрони-камікадзе. Ці ударні дрони можуть тривалий час кружляти над полем бою, а потім націлено атакувати ворожі об'єкти.

Перша батарея із середньою дальністю дії має бути повністю боєздатною до 2027 року. Ще п'ять підрозділів планують створити до 2029 року.

До 2029 року також буде створена окрема батарея з новими, далекобійними системами озброєння (розміром із роту, 60-150 солдатів), яка зможе ідентифікувати та відбивати ворожі атаки дронів по всій території Німеччини.

Генерал Фройдінг підкреслив, що майбутнє поле бою буде керуватися даними та значною мірою залежатиме від застосувань штучного інтелекту (ШІ). Він назвав дані «центральним ресурсом» та «бойовим запасом ведення війни».

Незважаючи на мільярдні інвестиції, Фройдінг висловив незадоволення поточним станом цифрової бойової комунікації, зазначивши, що технічний прогрес є незадовільним і «впливає на боєздатність наших підрозділів». Рішення про інтеграцію цифрових комунікаційних технологій в озброєння та транспортні засоби очікуються після завершення поточних випробувань у грудні.

Раніше Німеччина оголосила про виділення зимової допомоги Україні у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні. 

Читайте також:

Теги: Німеччина інвестиції озброєння дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані
Зеленський назвав найбільший компонент для гарантування миру в Україні
27 жовтня, 20:11
Німеччина має проблеми із безпекою громадян
Безпека жінок в Німеччині: опитування продемонструвало тривожну тенденцію
29 жовтня, 11:25
Польща розпочала будівництво нового заводу з виробництва 155-мм боєприпасів
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
30 жовтня, 10:32
Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
9 листопада, 13:14
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
Угорщина надасть €1,5 млн Лівану замість України – Сійярто
15 листопада, 00:04
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки
Між війною та відновленням. Державні фінанси-2025: попередні підсумки макроекономіка
6 листопада, 10:20
Термін залежить від дати видачі посвідчення, а не року народження
Правила обміну прав у Німеччині змінилися: що потрібно знати
13 листопада, 11:51
Лівітт: Ми не можемо робити це (постачати зброю Україні – «Главком») нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
25 листопада, 05:05
Берлін підвищив штрафи за незаконне викидання сміття
За кинутий недопалок до €3 тис.: Берлін взявся посилено боротись зі сміттям
17 листопада, 12:00

Девайси

Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua