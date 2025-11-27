Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році

Створення шести підрозділів планується до 2029 року

Генеральний інспектор Сухопутних військ Німеччини, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг оголосив про масштабні плани модернізації Бундесверу, які передбачають створення шести нових підрозділів для використання сучасних бойових дронів. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Перша така батарея має бути створена в 2027 році, а до 2029-го року їх має бути вже шість. «Ми вже почали тестування», – заявив Фройдінг.

Фокус робиться на так званих «баражуючих боєприпасах», відомих як дрони-камікадзе. Ці ударні дрони можуть тривалий час кружляти над полем бою, а потім націлено атакувати ворожі об'єкти.

Перша батарея із середньою дальністю дії має бути повністю боєздатною до 2027 року. Ще п'ять підрозділів планують створити до 2029 року.

До 2029 року також буде створена окрема батарея з новими, далекобійними системами озброєння (розміром із роту, 60-150 солдатів), яка зможе ідентифікувати та відбивати ворожі атаки дронів по всій території Німеччини.

Генерал Фройдінг підкреслив, що майбутнє поле бою буде керуватися даними та значною мірою залежатиме від застосувань штучного інтелекту (ШІ). Він назвав дані «центральним ресурсом» та «бойовим запасом ведення війни».

Незважаючи на мільярдні інвестиції, Фройдінг висловив незадоволення поточним станом цифрової бойової комунікації, зазначивши, що технічний прогрес є незадовільним і «впливає на боєздатність наших підрозділів». Рішення про інтеграцію цифрових комунікаційних технологій в озброєння та транспортні засоби очікуються після завершення поточних випробувань у грудні.

Раніше Німеччина оголосила про виділення зимової допомоги Україні у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні.