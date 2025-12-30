Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
НАЗК повідомило про нові вимоги щодо звітування лобістів
фото: Freepik

Лобісти мають подати звіти за перше півріччя до 31 липня, а за друге – до 31 січня 2027 року

З 1 січня 2026 року вперше стартує кампанія звітування щодо лобістської діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Відповідно до Закону України «Про лобіювання» кожен лобіст має подавати звіт щодо лобіювання до Реєстру прозорості (Реєстр) двічі на рік (за кожне півріччя)», – йдеться у повідомленні.

«Лобісти, які зареєструвались з 1 вересня 2025 року, зокрема і ті, що припинили та зупинили свій статус, зобов'язані подати звіти щодо лобіювання за період фактичного здійснення ними лобістської діяльності, тобто з моменту реєстрації і до 31 грудня 2025 року включно», – додає НАЗК.

Термін подання звітів – з 00:00 1 січня до 23:59 31 січня 2026 року.

Звіт подається в електронному вигляді, за допомогою функціональних можливостей Реєстру, має охоплювати всі сфери лобіювання, в яких працював лобіст.

Він має містити відомості щодо клієнтів і бенефіціарів лобіювання, предметів лобіювання (нормативно-правових актів (НПА), щодо яких здійснювалось лобіювання) та об'єктів лобіювання (державних органів та інших суб'єктів).

Крім того, мають бути вказані суми коштів, витрачених на лобіювання (у разі якщо лобіювання здійснювалось без укладення договору лобіювання), зустрічі та спілкування з посадовцями, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, внески на підтримку політичних партій та виборчих фондів.

Також НАЗК зазначає, що лобісти у власному електронному кабінеті реєстру вже мають можливість заповнювати чернетку звіту щодо лобіювання (без можливості подати цей звіт до початку періоду звітування).

Чернетка звіту щодо лобіювання не відображається у публічній частині реєстру до подання цього звіту.

Нагадаємо, що станом на 9 жовтня у Реєстрі прозорості зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання. Найбільше нових лобістів працюють у сферах економічного розвитку, регуляторної політики та власності, правової політики, а також фінансової, банківської, податкової та митної політики – всього 54 суб’єкти.

Читайте також:

Теги: реєстр бізнес НАЗК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
Розвідка: Економіка Росії перейшла у режим «керованого хаосу»
27 грудня, 00:05
В ICC Ukraine закликали не підвищувати тариф на розподіл газу: буде інфляційний вибух
В ICC Ukraine закликали не підвищувати тариф на розподіл газу: буде інфляційний вибух
24 грудня, 15:22
Протягом війни НБУ утримує ключову процентну ставку у рази вищою за інфляцію
Монетарна політика VS економіка: хто переможе?
13 грудня, 18:01
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
The Atlantic: Корупція у США при Трампі за масштабами перевершує українську
13 грудня, 02:12
Бізнес РФ закипає від путінського маразму з продовженням війни
Бізнес РФ кипить від путінського маразму
12 грудня, 19:11
Експорт Китаю зростає попри мита
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
10 грудня, 15:01
Метінвест Ахметова отримав найвищу відзнаку на HR Pro Awards 2025
Метінвест Ахметова отримав найвищу відзнаку на HR Pro Awards 2025
10 грудня, 11:20
Yasno визначило переможців конкурсу програми підтримки ветеранських бізнесів
Yasno визначило переможців грантової програми для ветеранських бізнесів
2 грудня, 11:37
«Метінвест» від початку вторгнення погасив вже $670 млн боргових зобов’язань, з них понад $200 млн – у 2024 році
«Метінвест» Ахметова увійшов до ТОП-5 компаній із найкращою репутацією в Україні
1 грудня, 14:32

Бізнес

НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
Уряд остаточно відтермінував перехід на еАкциз
Уряд остаточно відтермінував перехід на еАкциз
Кабмін дозволив продавати ліки на заправках
Кабмін дозволив продавати ліки на заправках
Довгострокові контракти для виробників. Уряд ухвалив зміни в оборонних закупівлях
Довгострокові контракти для виробників. Уряд ухвалив зміни в оборонних закупівлях

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua