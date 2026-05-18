Кіровоградщина: голову ВЛК викрито на отриманні хабарів за оформлення інвалідності

Ростислав Вонс
Фігурантами загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ
За даними слідства, підозрювані вимагали гроші як за фіктивне оформлення групи, так і з людей, які за станом здоров’я мали на неї право

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували у Кіровоградські області ще одну схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яка продавала військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ та ДБР.

За даними слідства, до схеми причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря та завідувач відділення міської лікарні, а також члени експертних комісій медзакладів регіону.

Кіровоградщина: голову ВЛК викрито на отриманні хабарів за оформлення інвалідності фото 1
Співробітники СБУ задокументували понад 10 фактів одержання фігурантами хабарів за оформлення фейкової інвалідності
фото: СБУ

«Співробітники СБУ задокументували понад 10 фактів одержання зловмисниками хабарів за оформлення ухилянтам фейкової інвалідності. Вартість такої «послуги» становила від 2 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості вирішення питання», – йдеться в заяві.

За матеріалами справи, підозрювані вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів. «Після цього фігуранти направляли фіктивні документи підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для встановлення ухилянтам груп інвалідності», – кажуть правоохоронців.

Кіровоградщина: голову ВЛК викрито на отриманні хабарів за оформлення інвалідності фото 2
За даними слідства, підозрювані вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів
фото: СБУ

Правоохоронці затримали організаторів оборудки «на гарячому» після одержання ними нової суми хабаря. Під час обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено медичну документацію, а також понад 7 млн грн готівки.

Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Фігурантами загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442, що запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та членів військово-лікарських комісій за порушення порядку призову й медичного огляду.

Теги: корупція в Україні мобілізація Кіровоградщина

