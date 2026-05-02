ТЦК відправлять у спортзали ловити качків? Голова Антикорупційної ради при Міноборони зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
ТЦК відправлять у спортзали ловити качків? Голова Антикорупційної ради при Міноборони зробив заяву
В Україні хочуть відправити працівників ТЦК у спортзали
Заява Гудименка пролунала на тлі чуток про можливе масове скасування бронювання

 

В Україні пропонують, щоб представники територіальних центрів комплектування ходили з перевірками по тренажерних залах, шукаючи військовозобов’язаних. Як інформує «Главком», про це заявив голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко в ефірі Radio NV.

«Я втомився натурально одночасно бачити повністю заповнені спортивні зали якимись качками, які очевидно кимось заброньовані, але очевидно зараз вони не на роботі, і одночасно дивитися відео про те, як у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили свої повноваження», – заявив Гудименко.

За його словами, з цією ситуацією «треба наводити порядок», і повідомив, що «над такою задачею вже працюють».

«Деталей я надати не можу, тому що я, по-перше, не Рустем Умеров і не розказую закриті історії, по-друге, тому що я не настільки долучений до цих питань, щоб впевнено про них говорити», – підсумував Гудименко.

Нагадаємо, в Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу мобілізаційного ресурсу. Представники ЗСУ зможуть залучати до війська кваліфікованих фахівців з підприємств, знявши з них бронь. 

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. За його словами, протягом квітня були погоджені ключові напрямки: військове командування та уряд визначили формулу змін. 

Також Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.

