Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків

За словами Буданова, «перегини на місцях» під час мобілізаційних заходів мають поганий вигляд

Очільник Офісу президента наголосив, що мобілізаційні заходи буду тривати, «інакше країна просто впаде»

Україні потрібна мобілізація. Наразі рекрутинг добровольців не спроможний покрити ті кількості, які потрібні для армії. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.

«В принципі через 12,5 років війни добровільно спонукати (до армії, – ред.) немає чим. Без мобілізації неможливо в даному випадку. Інакше країна просто впаде», – наголосив він.

За словами Буданова, «перегини на місцях» під час мобілізаційних заходів мають поганий вигляд. Над вирішенням цієї проблеми працюють, але є «але», додав він.

«Поки є воєнний стан і мобілізація, на жаль, такі випадки будуть мати місце. Це не щось екстраординарне. Таке відбувалося в усіх країнах, які застосовували механізм мобілізації», – пояснив очільник Офісу президента.

Окремо Буданов висловився щодо залучення до служби чоловіків 18–25 років. З його слів, це не можливо.

«Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18–25 років, ми знищимо майбутнє нашої держави, ціле покоління», – заявив Буданов.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».