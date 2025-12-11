Ячмінь став найдорожчою фуражною культурою на українському ринку

Ціни на ячмінь у глибоководних портах України залишаються високими через обмежену пропозицію та скорочений експорт

Ціни на ячмінь у глибоководних портах у період 28 листопада – 5 грудня знову зросли до 226–227 $/т. Про це повідомляють аналітики «УкрАгроКонсалт».

«Зростання вартості триває вже третій тиждень поспіль, що свідчить про обмежену пропозицію на ринку», – зазначають вони. І додають, що експорт з початку сезону становить 1,2 млн т (-34% рік до року).

«Серед основних видів фуражного зерна ячмінь утримує позицію найдорожчої культури – явище нетипове, особливо для цього періоду сезону», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що попит на український ячмінь зростає, особливо з боку Китаю та країн Південної Європи. Трейдери прагнуть заздалегідь закрити потреби в обсягах, зважаючи на обмежені перспективи внутрішнього виробництва. Водночас в Україні на тлі скорочення посівних площ та впливу погодних ризиків очікується суттєве зменшення валового збору ячменю у новому сезоні.

