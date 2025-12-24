Нафтова пастка: десятки танкерів з російською нафтою застрягли біля берегів Індії та Китаю

Китайські порти не приймають російську нафту

Російський експорт нафти зіткнувся з серйозними логістичними труднощами в азійському регіоні. Поблизу берегів Індії та Китаю утворилася масштабна «пробка» з щонайменше 20 танкерів, які не можуть отримати дозвіл на розвантаження.За даними видання Bloomberg, з кінця серпня 2025 року обсяги російської нафти, що перебуває у відкритому морі, зросли на рекордні 48%. Попри те, що Москва наростила відвантаження (до 3,87 млн барелів на добу наприкінці грудня), реальна доставка палива перетворилася на проблему, яка триває місяцями. Про це пише «Главком».

Головною причиною затримок стала активізація санкційного тиску з боку США. Адміністрація Дональда Трампа посилила полювання на танкери, що перевозять підсанкційну нафту (зокрема венесуельську), що викликало серйозне занепокоєння серед покупців в Індії та Китаї. Компанії побоюються, що їхні вантажі можуть стати наступною мішенню Вашингтона.

Аби уникнути ідентифікації та санкцій, Кремль все частіше вдається до маніпуляцій з документами:

Танкери часто не вказують кінцевий пункт призначення у суднових документах. Судна заявляють зупинки в Аравійському морі, змінюючи курс безпосередньо перед розвантаженням. Десятки суден тижнями проводять у морі, очікуючи «безпечного вікна» для заходу в порти Китаю чи Туреччини.



Хоча Росія намагається приховати реальне падіння поставок до Індії та Китаю за допомогою «тіньового флоту», затримки в портах безпосередньо впливають на швидкість повернення нафтодоларів. Кожен день простою танкера здорожчує логістику та знижує чистий прибуток експортерів.

Ситуація ускладнюється тим, що навіть після швартування та розвантаження, деякі судна продовжують приховувати факт завершення операції, що робить моніторинг російського експорту складнішим, ніж будь-коли раніше.

До слова, імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді зріс на 4,88% порівняно з тим самим місяцем минулого року, а добові обсяги закупівель стали найвищими з серпня 2023-го. Попри зниження внутрішнього попиту, санкції проти Ірану та Росії спричинили істотне здешевлення сировини.