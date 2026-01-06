Головна Світ Економіка
Експорт яблук: чим Україна відрізняється від Польщі та Італії

Ірина Тетеріна
Експорт яблук з України залишається мінімальним
Частка експорту українських яблук упала нижче довоєнного рівня

Понад 60% урожаю українських яблук іде на перероблення, на свіжий ринок в Україні – 35% і лише 5% – на експорт. Довоєнний показник становив 7%, а нині – 2–3%. Про це у статті для журналу «Садівництво по-українськи» повідомив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій, пише AgroTimes.

Він порівнює цю статистику з великими виробниками яблук у Європі. Польща експортує 21% від усього свого виробництва, Італія – 38%, Франція – 16%, Іспанія – 18%.

Бельгія та Нідерланди, хоча і є великими реекспортерами, експортують/реекспортують на зовнішні ринки 60–70% яблук, якщо співвідносити з обсягами власного виробництва.

«Це означає, що їм не вистачає власного обсягу, і вони закуповують іще, а потім експортують, – уточнив експерт. – Ці держави добре розуміються на маркетингу. І для них це не просто слоган на коробці, а дещо глибше, вибудуване десятиліттями».

Далі Володимир Гуржій пропонує подивитись на статистику найближчих конкурентів України. Молдова експортує 22% від вироблених яблук, Сербія – 27%.

«Ця статистика ще цікавіша, якщо знати, що ці країни виробляють приблизно 500 тис. т яблук на рік, тобто є нашими найближчими сусідами серед перших п’ятнадцяти виробників, якщо порівнювати виробництво саме яблук на свіжий ринок», – резюмував він.

Нагадаємо, Україна у січні – листопаді 2025 року відправила на експорт 185 тонн баранини і козлятини. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

У грошовому еквіваленті експорт за 11 місяців цього року зріс на  44,5% – до $711 тис., як порівняти з січнем – листопадом 2024 року.

