Експорт яблук: чим Україна відрізняється від Польщі та Італії

Частка експорту українських яблук упала нижче довоєнного рівня

Понад 60% урожаю українських яблук іде на перероблення, на свіжий ринок в Україні – 35% і лише 5% – на експорт. Довоєнний показник становив 7%, а нині – 2–3%. Про це у статті для журналу «Садівництво по-українськи» повідомив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій, пише AgroTimes.

Він порівнює цю статистику з великими виробниками яблук у Європі. Польща експортує 21% від усього свого виробництва, Італія – 38%, Франція – 16%, Іспанія – 18%.

Бельгія та Нідерланди, хоча і є великими реекспортерами, експортують/реекспортують на зовнішні ринки 60–70% яблук, якщо співвідносити з обсягами власного виробництва.

«Це означає, що їм не вистачає власного обсягу, і вони закуповують іще, а потім експортують, – уточнив експерт. – Ці держави добре розуміються на маркетингу. І для них це не просто слоган на коробці, а дещо глибше, вибудуване десятиліттями».

Далі Володимир Гуржій пропонує подивитись на статистику найближчих конкурентів України. Молдова експортує 22% від вироблених яблук, Сербія – 27%.

«Ця статистика ще цікавіша, якщо знати, що ці країни виробляють приблизно 500 тис. т яблук на рік, тобто є нашими найближчими сусідами серед перших п’ятнадцяти виробників, якщо порівнювати виробництво саме яблук на свіжий ринок», – резюмував він.

