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Любиш своє місто чи село? Донать на ППО. Збір любові від фонду «Повернись живим» та Ribas Hotels Group

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Любиш своє місто чи село? Донать на ППО. Збір любові від фонду «Повернись живим» та Ribas Hotels Group
У межах кампанії «Любиш? Донать!» відвідувачі мережі готелів Ribas Hotels матимуть змогу зробити донат
фото з відкритих джерел

Всеукраїнський «Збір любові» направлений на посилення ППО

Керівна компанія Ribas Hotels Group та БФ «Повернись живим» запустили тематичний «Збір любові» під гаслом «Любиш? Донать». Це збір на комплексні апаратні зв’язку (КАЗи) для ППО, які пришвидшують реагування підрозділів ППО від моменту виявлення загрози до команди на її знищення з хвилин до декількох секунд.

Ціль збору – придбати (в перший етап збору) дві таких установки загальною вартістю 15 мільйонів гривень. Наразі вже подоланий поріг в 2 мільйони гривень.

«Любиш? Донать!» – основний комунікаційний меседж кампанії, який ставить за мету об’єднання українців. Найкращий вияв любові до рідного міста, села – це донат, який трансформується в захист нашого неба.

Зізнатися в любові до рідного міста/села можна за цим посиланням.

Всеукраїнський «Збір любові» направлений на посилення ППО за допомогою систем КАЗ.

КАЗи – це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони для підвищення ефективності виявлення, управління, цілевказання між підрозділами протиповітряної оборони. Фактично, це машина для операторів, яка приймає інформацію від радіолокаційних станцій та передає її засобам вогняного ураження будь-якого типу (ракетно-зенітних, радянських, американських, європейських комплексів, мобільних вогняних груп).

Олег Карпенко, заступник директора Фонду «Повернись живим»:

«Завдяки мобільності, повній енергетичній і тепловій незалежності КАЗи здатні супроводжувати бойові підрозділи протиповітряної оборони за будь-яких обставин та погодних умов. Комплексні апаратні зв’язку приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають їм її. Це одні з головних машин дивізіонів ППО, адже без звʼязку не виконується жодна задача».

Артур Лупашко: Обʼєднання зусиль, підтримка один одного, і, зокрема, фінансова підтримка фондів, як-от «Повернись живим», дозволяє кожному з нас бути частиною великої справи – захисту нашої країнизахистити Україну
Артур Лупашко: Обʼєднання зусиль, підтримка один одного, і, зокрема, фінансова підтримка фондів, як-от «Повернись живим», дозволяє кожному з нас бути частиною великої справи – захисту нашої країнизахистити Україну
фото з відкритих джерел

Артур Лупашко, СЕО Ribas Hotels Group:

 «Ми обрали фонд «Повернись живим» для співпраці, бо це одна з найбільш відомих та довірених організацій в Україні, яка займається допомогою нашим захисникам з 2014 року. Захист України для мене – це, насамперед, військова служба. Але також це усвідомлення того, що кожен з нас має роль у захисті нашої держави та її майбутнього. Ми можемо допомагати різними способами: від донатів на потреби армії та цивільного населення, до волонтерства та поширення достовірної інформації. Обʼєднання зусиль, підтримка один одного, і, зокрема, фінансова підтримка фондів, як-от «Повернись живим», дозволяє кожному з нас бути частиною великої справи – захисту нашої країни. Проявити любов до України можна багатьма способами, але одним з найважливіших саме зараз є підтримка її захисту. Вклад кожного – це крок до перемоги. Фінансова підтримка проєктів, спрямованих на покращення обороноздатності країни, таких як закупівля для ППО, дозволяє нашим захисникам бути ефективнішими та зберігати життя. Любиш – донать!»

У межах кампанії «Любиш? Донать!» відвідувачі мережі готелів Ribas Hotels матимуть змогу зробити донат через monobank, залишивши «бойові» чайові в ресторанах або донат безпосередньо на сайті. Заплановані різноманітні активності в соцмережах, благодійні гастро-вечері сумісно з Асоціацією Кулінарів України й ресторанною компанією Restetikа, яку очолює Андрій Магалецький, та іншими партнерами.

Ribas Hotels Group та фонд «Повернись живим» активно запрошують долучатись інфлюенсерів та зірок, а також підприємців. До проєкту доєдналися відомі діячі культури – гурти Karta Svitu, Tember Blanche, актор Тарас Цимбалюк, художниця Сандра Самбо та інші. А також українські тревел-фотографи та відеографи: Валерія Мікульська, Нікіта Марченко, Наталія Вишнова.

Теги: благодійність бізнес волонтер

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