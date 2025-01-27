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Майже сотню українських компаній позбулися російського сліду за останні пів року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Майже сотню українських компаній позбулися російського сліду за останні пів року
На початку 2022 року понад 18 тис. компаній в Україні мали власників з Росії
фото з відкритих джерел

Найбільше компаній, які позбулися російських власників, зареєстровано у Києві

За останні пів року 93 компанії фіктивно видалили російських власників попри дію мораторію на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з РФ. До травня 2024 року таких бізнесів було 621. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що понад 18 тис. компаній в Україні мали російських власників станом на початок повномасштабного вторгнення.

Де бізнеси позбувались російського сліду
Де бізнеси позбувались російського сліду
фото: «Опендатабот»

Міністерство юстиції на запит «Опендатабот» провело 10 перевірок у компаній, які позбулися російського сліду. У вісьмох реєстраційні дії визнали незаконними. Втім, зміни не були скасовані через пропущений термін, а компанії з вибіленою репутацією продовжують працювати на ринку України.

Найбільше компаній, які позбулися російських власників, зареєстровано у Києві – 47 або 50,5%. Наслідує Одещина – 8 (8,6%), а замикає Полтавщина – 5 (5,4%). 19,4% таких компаній займаються гуртовою торгівлею. Ще 12,9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9,7% на будівництві.

Чим займаються компанії з колишніми власниками з Росії
Чим займаються компанії з колишніми власниками з Росії
фото: «Опендатабот»

Майже у половини компаній з російським слідом дохід до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12,9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли набути лише дві компанії.

Від початку повномасштабної ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідирують за держзакупівлями такі компанії з російським минулим:

  • ТОВ «Текстер Лтд» – 7 тендерів загально на суму 19,6 млн грн;
  • ТОВ «Велесгард» – 1 тендер загально на суму 19,3 млн грн;
  • ТОВ «Ера Мобайл» – 37 тендерів загально на суму 1,9 млн грн;
  • Товариство з додатковою відповідальністю «Брацлав» – 27 тендерів загально на суму 1,7 млн грн;
  • ТОВ «Тепловентмонтаж» – 10 тендерів загально на суму 1 млн грн.
Скільки заробляли бізнеси з колишніми власниками з Росії
Скільки заробляли бізнеси з колишніми власниками з Росії
фото: «Опендатабот»

Як відомо, від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії – окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

Нагадаємо, 40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в Росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок з РФ.

До слова, 7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

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Теги: бізнес росія росіяни Міністерство юстиції санкції

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