Найвищі від початку вторгнення: Сирський назвав втрати РФ за 2024 рік

Загальні втрати ворога від початку повномасштабної війни становлять приблизно 785 тисяч військових

Від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими

Головнокомандувач Збройних сил України провів нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік. Про це він повідомив в соцмережах.

«Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових», – йдеться в повідомленні.

Сирський нагадав, що у році, що минає, у Збройних силах України було створено Сили безпілотних систем. Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза.

Також у цьому році збільшили терміни базової підготовки мобілізованих.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.