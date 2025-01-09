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Перемога РФ у війні проти України коштуватиме США дорожче, ніж допомога Києву – дослідження

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Перемога РФ у війні проти України коштуватиме США дорожче, ніж допомога Києву – дослідження
фото з відкритих джерел

Експерти дійшли висновку, що підтримка Києва «відповідає інтересам США з фінансової точки зору»

Поразка України у війні вимагатиме збільшення видатків Пентагону на $808 млрд до 2029 року. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на консервативний Американський інститут підприємництва (AEI).

В аналізі American Enterprise Institute говориться, що остаточний успіх вторгнення президента Володимира Путіна змінить обличчя Європи та надихне Росію погрожувати членам військового альянсу НАТО. Тоді США змушені будуть збільшити витрати, щоб «стримати, а за потреби і перемогти» неядерний напад Росії за межами України.

Сума, необхідна для цього, змінить п'ятирічний план Пентагону до 2029 року. На цей час на військові витрати в цей період виділено $4,4 трлн – якщо Росія переможе Україну, її доведеться збільшити до $5,2 трлн.

«Ми дійшли висновку, що підтримка України відповідає інтересам Америки з фінансової точки зору», – йдеться у повідомленні AEI.

За даними аналітиків, найближчі витрати на надання допомоги Україні, щоб вона могла захиститися від російської агресії, «набагато менш затратні», ніж витрати у довгостроковій перспективі у разі перемоги РФ. 

Нагадаємо, що сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбувається засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Йдеться, зокрема про продовження підтримки України, включаючи на довгострокову перспективу. 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з питань України на американській базі в Рамштайні оголосив про постачання нових систем протиповітряної оборони, а також бойових і машин піхоти. 

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.

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Теги: військова допомога США путін напад військові Україна росія

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