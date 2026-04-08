«Метінвест» Ахметова увійшов до топ-10 роботодавців України: компанію оцінили за рівень зарплат та підтримку ветеранів

Рівень зарплат, соціальні програми та підтримка ветеранів: Метінвест Ахметова увійшов до десятки найкращих роботодавців України

Група «Метінвест» увійшла до десятки найкращих роботодавців України за версією dsnews.ua. Рейтинг сформували на основі багатофакторного аналізу, який враховував фінансову стабільність компаній, рівень оплати праці, соціальні програми, навчання персоналу та готовність працювати з ветеранами.

«Метінвест» залишається одним із найбільших роботодавців країни, об’єднуючи близько 50 тис. працівників. Середня зарплата на підприємствах групи становить 32 тис. грн, а за технічними спеціальностями – 41 тис. грн. У 2025 році оклади зросли на 15%, а загалом від початку повномасштабної війни - на 48%.

У компанії діють програми медичного страхування, преміювання та матеріальної допомоги працівникам. На підприємствах облаштовані укриття та впроваджені інструменти на основі штучного інтелекту для контролю безпеки праці.

Окремим напрямом, який активно просуває компанія, є розвиток персоналу. Університет «Метінвест Політехніка», у який інвестовано понад 500 млн грн, уже підготував 267 магістрів. Також компанія реалізує стипендіальні програми та підтримує молодих фахівців через програму «Перше робоче місце».

Значну увагу приділяють підтримці військових і ветеранів. Наразі понад 8 тис. співробітників компанії служать у ЗСУ. Для них та інших ветеранів, які влаштовуються на підприємства Групи, діє система реінтеграції, що включає реабілітацію, навчання та пільгові умови освіти. Від початку повномасштабної війни на допомогу пораненим і родинам загиблих спрямовано понад 240 млн грн.

До рейтингу також увійшли компанії EVA, Farmak, McDonald's в Україні, Київстар та Оператор ГТС України.

Раніше «Метінвест» Ріната Ахметова також отримав звання найкращого роботодавця для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Компанія також запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.