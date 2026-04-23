«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії

Група успішно завершила погашення облігацій 2026 року

Компанія Metinvest B.V. оголосила про повне та своєчасне погашення облігацій із терміном обігу до 2026 року. Виплати здійснено у повному обсязі відповідно до зобов’язань. Це погашення стало черговим етапом фінансової стабільності групи в умовах війни. Воно було забезпечене за рахунок власного грошового потоку, зокрема через оптимізацію оборотного капіталу. Про це йдеться у звіті компанії.

«Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку. На сьогодні Метінвест повністю погасив три випуски облігацій, а сукупний обсяг виплат перевищив $1 млрд», – заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.

За словами Риженкова, виконання зобов’язань за облігаціями підтверджує дисциплінований підхід Метінвесту до фінансового управління та послідовну роботу зі стейкхолдерами. У компанії також повідомили, що надалі розглядатимуть можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу залежно від ринкових умов та потреб бізнесу.

Як відомо, компанія Метінвест Ахметова увійшла до ТОП-3 найбільших інвесторів в Україну. За чотири роки компанія вклала 37,8 млрд грн інвестицій у підтримку та розвиток підприємств в Україні. Йдеться про реальні інвестиції в економіку - від ремонту виробництва до відновлення логістики.