Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна до завершення чотирирічної програми розширеного фінансування EFF у лютому 2030 року зможе вийти на стійкий рівень платіжного балансу та державного боргу, що дозволить зменшити залежність від зовнішньої підтримки. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Так, директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер наголосив, що програма побудована на комплексній стратегії з чотирьох елементів, спрямованих на забезпечення боргової стабільності в середньостроковій перспективі.

За його словами, ключовими передумовами є нарощування дохідної бази держави, контроль і скорочення витрат, залучення значного обсягу зовнішнього фінансування з чіткими умовами, а також продовження реструктуризації боргу, розпочатої українською стороною. У сукупності ці фактори мають забезпечити прийнятний рівень боргу після завершення програми.

У МВФ підкреслюють, що зростання доходів є критичним не лише для обслуговування боргу, а й для фінансування соціальних послуг та відновлення економіки в напрямку європейської інтеграції.

На тлі цього державний борг України продовжує зростати. У 2025 році він досяг 213,3 млрд доларів, збільшившись майже на 29% у річному вимірі. Відповідно до оцінок, закладених у програмі EFF, боргове навантаження у 2027–2028 роках може сягнути пікових значень понад 130% ВВП із подальшим поступовим зниженням до 2030 року.

Таким чином, реалізація програми МВФ розглядається як перехідний механізм для стабілізації державних фінансів і формування умов для функціонування України без зовнішніх фінансових програм у довгостроковій перспективі.

Раніше Міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш.

Нагадаємо, Верховна Рада почала виконувати податкові задачі Міжнародного валютного фонду.