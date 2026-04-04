Зеленський позбавив президентської стипендії тренера збірної України, який утік до Білорусі

Надія Карбунар
В'ячеслав Лаврухін утік до Білорусі
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії старшого тренера збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслава Лаврухіна, який утік до Білорусі. Як інформує «Главком», відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Відповідно до пункту 7 Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року Nº 844/2019 (із наступними змінами), позбавити ЛАВРУХІНА В’ячеслава В’ячеславовича – тренера чемпіона Європи 2024 року з гімнастики спортивної Радівілова І. В., стипендії Президента України для видатних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, призначеної Указом Президента України від 8 квітня 2025 року Nº 221/2025», – сказано у тексті документа.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше колишній гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012, багаторазовим призером чемпіонатів Європи та світу, а нині тренер Ігор Радівілов, якого понад 20 років тренував Лаврухін, був шокований вчинком свого наставника.

В'ячеслав Лаврухін та Ігор Радівілов
В'ячеслав Лаврухін та Ігор Радівілов
фото: НОК України

«Це його рішення. Для мене це було несподіваним», – сказав Радівілов.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 2018 року В'ячеслав Лаврухін, який є переселенцем із Донецької області, отримав ордер на однокімнатну квартиру у будинку на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Таким чином тодішня влада Києва поліпшила житлові умови переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні та 2016 року в Ріо-де-Жанейро, а також їхнім тренерам.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева, – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

