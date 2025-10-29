PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль
Ребрендинг має на меті підкреслити глибину та різноманітність асортименту холдингу
Корпорація PepsiCo (холдинг, що включає понад 500 брендів, зокрема Pepsi та Lay's) провела глобальний ребрендинг та змінила логотип уперше з 2001 року. PepsiCo підкреслила, що новий фірмовий стиль відображає її сучасну позицію та амбітні плани на майбутнє. Про це пише «Главком» із посиланням на пресреліз компанії.
«Ми з гордістю представляємо новий фірмовий стиль, який відображає те, ким ми є зараз, і майбутнє, яке ми будуємо разом. Наш новий вигляд – це більше, ніж просто логотип, це символ перетворень, який відображає енергію, оптимізм та амбіції PepsiCo у 2025 році та в наступний період», – йдеться у повідомленні компанії.
Крім того, ребрендинг має на меті підкреслити глибину та різноманітність асортименту холдингу, адже лише 21% споживачів можуть назвати інший бренд PepsiCo, крім самої Pepsi.
Попередній корпоративний бренд PepsiCo з 2001 року включав назву компанії синім кольором та схематичне зображення планети Земля, виконане з різнокольорових смуг.
Новий логотип є більш динамічним. Він складається з літери «P» (виконана курсивом), оточеної геометричними фігурами різних кольорів. Знизу розміщено назву компанії та слоган: Food. Drinks. Smile («Їжа. Напої. Усмішки»).
Кожен колір символізує діяльність та цінності компанії:
- Жовтий колір – їжа та сільське господарство.
- Синій колір – вода та напої.
- Світло-зелений – позитивний вплив на «людей і планету».
- Темно-зелений півмісяць (що створює ефект «усмішки») – орієнтованість на споживача.
Раніше «Главком» писав, що американська компанія PepsiCo Inc. представила колу з пребіотиками, позначивши першу за 20 років зміну категорії традиційних напоїв на основі коли.
Коментарі — 0