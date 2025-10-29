Головна Світ Економіка
search button user button menu button

PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль
фото: brandequity

Ребрендинг має на меті підкреслити глибину та різноманітність асортименту холдингу

Корпорація PepsiCo (холдинг, що включає понад 500 брендів, зокрема Pepsi та Lay's) провела глобальний ребрендинг та змінила логотип уперше з 2001 року. PepsiCo підкреслила, що новий фірмовий стиль відображає її сучасну позицію та амбітні плани на майбутнє. Про це пише «Главком» із посиланням на пресреліз компанії.

«Ми з гордістю представляємо новий фірмовий стиль, який відображає те, ким ми є зараз, і майбутнє, яке ми будуємо разом. Наш новий вигляд – це більше, ніж просто логотип, це символ перетворень, який відображає енергію, оптимізм та амбіції PepsiCo у 2025 році та в наступний період», – йдеться у повідомленні компанії.

PepsiCo не часто змінює фірмовий стиль
PepsiCo не часто змінює фірмовий стиль

Крім того, ребрендинг має на меті підкреслити глибину та різноманітність асортименту холдингу, адже лише 21% споживачів можуть назвати інший бренд PepsiCo, крім самої Pepsi. 

Новий логотип є динамічним
Новий логотип є динамічним

Попередній корпоративний бренд PepsiCo з 2001 року включав назву компанії синім кольором та схематичне зображення планети Земля, виконане з різнокольорових смуг.

Новий логотип є більш динамічним. Він складається з літери «P» (виконана курсивом), оточеної геометричними фігурами різних кольорів. Знизу розміщено назву компанії та слоган: Food. Drinks. Smile («Їжа. Напої. Усмішки»).

Кожен колір символізує діяльність та цінності компанії:

  • Жовтий колір – їжа та сільське господарство.
  • Синій колір –  вода та напої.
  • Світло-зелений – позитивний вплив на «людей і планету».
  • Темно-зелений півмісяць (що створює ефект «усмішки») – орієнтованість на споживача.

Раніше «Главком» писав, що американська компанія PepsiCo Inc. представила колу з пребіотиками, позначивши першу за 20 років зміну категорії традиційних напоїв на основі коли.

Читайте також:

Теги: бізнес стиль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кротевич окреслив свою нову діяльність, яка охоплює сферу оборони, громадський активізм та приватний бізнес
Ексначальник штабу «Азову» Кротевич пішов у бізнес
15 жовтня, 14:19
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
1 жовтня, 15:00
Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років
Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
29 вересня, 15:40
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
Генеральний директор Duolingo пояснив, як зміна мислення впливає на удачу
10 жовтня, 02:00
Виробничі потужності компанії розташовані в Києва
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета
8 жовтня, 10:35
Станом на 9 жовтня, у Реєстрі прозорості було зареєстровано 84 суб’єкти лобіювання
В Україні запрацював інститут лобізму. Перші офіційні учасники ринку заявляють про законодавчі прогалини
12 жовтня, 16:00
Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine
Підвищення тарифів на вантажні перевезення це удар по економічній безпеці України під час війни – ICC Ukraine
16 жовтня, 14:08
Склад «Вогняра» розташований у Деснянському районі столиці
Київський виробник соусів «Вогняр» постраждав від російської атаки
27 жовтня, 21:39

Економіка

PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль
PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль
Роздрібна торгівля у РФ занепадає: деталі від розвідки
Роздрібна торгівля у РФ занепадає: деталі від розвідки
Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні – ЗМІ
Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні – ЗМІ
США звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснєфті»
США звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснєфті»
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
Паливна криза виходить за межі РФ, попри заяви Москви про «повний контроль»
Паливна криза виходить за межі РФ, попри заяви Москви про «повний контроль»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua