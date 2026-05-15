Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова
Після скандалу питання участі Володимира Бугрова у виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне спеціальна комісія
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Наказ про утворення комісії з проведення внутрішньої перевірки було підписано виконувачем обов'язків ректора Валерієм Копійкою

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка створили спеціальну комісію, яка дослідить та перевірить усі обставини, пов'язані з резонансними матеріалами щодо так званої «105-ї аудиторії», колишнього ректора закладу Володимира Бугрова та інших співробітників університету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільноту «Червоний Губер», яка опублікувала відповідний наказ.

Наказ про утворення комісії з проведення внутрішньої перевірки обставин, викладених у зверненнях, листах, поданнях та інших матеріалах, що надійшли до університету, було підписано 14 травня 2026 року виконувачем обов'язків ректора Валерієм Копійкою. У наказі зазначається, що метою перевірки є об'єктивне з'ясування фактів, оприлюднених у публічному просторі.

Наказ про утворення комісії з проведення внутрішньої перевірки
Наказ про утворення комісії з проведення внутрішньої перевірки
фото: Червоний Губер/Facebook
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова фото 1
фото: Червоний Губер/Facebook

Раніше «Главком» писав про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Колишнього ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями. Важлива деталь: зі звинуваченнями вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення компромату використовуються анонімні Telegram-канали та інші інтернет-ресурси, де публікується інтимне листування, яке приписується посадовцю і його підлеглим.

У розмові з «Главкомом» Бугров спростував достовірність компромату, який розповсюджується в інтернеті. Ректор називає останні події навколо себе «замовною інформаційно-психологічною кампанією, яка ведеться за методичками радянського КДБ», і припускає, хто міг це влаштувати і з якою метою.

За словами Бугрова, керівником громадської організації «Червоний Губер» (однойменної з каналом, який опублікував наказ) є колишній студент КНУ Володимир Ксенич. «Червоний» у назві організації означає головний корпус вишу, а «Губер» – скорочення від прізвища Леоніда Губерського, який очолював університет до 2020 року і якого Ксенич раніше також звинувачував у корупції.

Нагадаємо, 29 квітня Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

Конкурс на посаду ректора було оголошено 2 березня 2026 року, а на період проведення процедур обов'язки очільника закладу виконує Валерій Копійка. Міністерство освіти і науки України внесло зміни до графіка проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з наказом  Міністерства освіти від 11 травня 2026 року, голосування відбудеться тепер 27 жовтня.

Володимир Бугров, який очолював університет з 2021 року, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Перший – «корупційний». Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Другий – «інтимний». «Секс‑скандал» тягнеться за Бугровим з 2022 року, і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор. Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності Бугрова, причому її ініціатором виступив сам університет. Втім Студпарламент університету Шевченка має сумніви щодо незалежності перевірки, доки Бугров на посаді. Студентське самоврядування навіть оголосило акцію протесту проти Бугрова, що відбулася 1 квітня під стінами червоного корпусу.

Питання участі Володимира Бугрова у виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка розгляне спеціальна комісія. Міністр освіти Лісовий повідомив, що Міністерство освіти і науки України вже призначило виконувача обов’язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Теги: самоврядування розслідування скандал інтернет наказ міністр Володимир Бугров університет Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Печатки, вилучені поліцією під час обшуку
У Києві поліція накрила ботоферму, яка вигадувала українцям «криптоборги» (фото)
17 квiтня, 14:06
За інформацією Глави МВС, правопорушник не висував жодних вимог
Розстрілював людей упритул: стали відомі нові подробиці затримання терориста в Києві
18 квiтня, 19:54
Місце стрілянини у Києві, Голосіївський район
Стрілянина у Києві: експерт з безпеки пояснив, як діяти під час подібних нападів
19 квiтня, 16:52
Цього року фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів
Найбільший книжковий фестиваль України зазнав збитків на понад 350 тис. грн через негоду
28 квiтня, 20:56
Cтрільця обеззброїли свідки події ще до прибуття поліцейських
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
2 травня, 15:52
Щоб скористатися послугою, пасажирам достатньо оновити застосунок «Укрзалізниці» до останньої версії 
Нова модель оплати у столичній електричці: як тепер працює валідація
5 травня, 10:55
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
12 травня, 05:40
Чоловік перекинув обладнання кав'ярні, травмувавши баристу
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
12 травня, 15:54
Фізичну особу-підприємця ще у грудні 2024 року вироком суду визнано винуватим у самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель
Кафе та альтанки в парку «Партизанська слава» демонтовано за рішенням суду
13 травня, 08:54

Новини

Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова
Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова
Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
Російська ракета вбила у Києві 24-річну викладачку англійської та її хлопця (ФОТО)
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
У столиці пролунали вибухи, працює ППО
У столиці пролунали вибухи, працює ППО

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua