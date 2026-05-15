Скандал в Університеті Шевченка: Копійка призначив внутрішнє розслідування щодо Бугрова

Наказ про утворення комісії з проведення внутрішньої перевірки було підписано виконувачем обов'язків ректора Валерієм Копійкою

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка створили спеціальну комісію, яка дослідить та перевірить усі обставини, пов'язані з резонансними матеріалами щодо так званої «105-ї аудиторії», колишнього ректора закладу Володимира Бугрова та інших співробітників університету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільноту «Червоний Губер», яка опублікувала відповідний наказ.

Наказ про утворення комісії з проведення внутрішньої перевірки обставин, викладених у зверненнях, листах, поданнях та інших матеріалах, що надійшли до університету, було підписано 14 травня 2026 року виконувачем обов'язків ректора Валерієм Копійкою. У наказі зазначається, що метою перевірки є об'єктивне з'ясування фактів, оприлюднених у публічному просторі.

фото: Червоний Губер/Facebook

Раніше «Главком» писав про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Колишнього ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями. Важлива деталь: зі звинуваченнями вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення компромату використовуються анонімні Telegram-канали та інші інтернет-ресурси, де публікується інтимне листування, яке приписується посадовцю і його підлеглим.

У розмові з «Главкомом» Бугров спростував достовірність компромату, який розповсюджується в інтернеті. Ректор називає останні події навколо себе «замовною інформаційно-психологічною кампанією, яка ведеться за методичками радянського КДБ», і припускає, хто міг це влаштувати і з якою метою.

За словами Бугрова, керівником громадської організації «Червоний Губер» (однойменної з каналом, який опублікував наказ) є колишній студент КНУ Володимир Ксенич. «Червоний» у назві організації означає головний корпус вишу, а «Губер» – скорочення від прізвища Леоніда Губерського, який очолював університет до 2020 року і якого Ксенич раніше також звинувачував у корупції.

Нагадаємо, 29 квітня Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту.

Конкурс на посаду ректора було оголошено 2 березня 2026 року, а на період проведення процедур обов'язки очільника закладу виконує Валерій Копійка. Міністерство освіти і науки України внесло зміни до графіка проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згідно з наказом Міністерства освіти від 11 травня 2026 року, голосування відбудеться тепер 27 жовтня.

Володимир Бугров, який очолював університет з 2021 року, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Перший – «корупційний». Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Другий – «інтимний». «Секс‑скандал» тягнеться за Бугровим з 2022 року, і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор. Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності Бугрова, причому її ініціатором виступив сам університет. Втім Студпарламент університету Шевченка має сумніви щодо незалежності перевірки, доки Бугров на посаді. Студентське самоврядування навіть оголосило акцію протесту проти Бугрова, що відбулася 1 квітня під стінами червоного корпусу.

