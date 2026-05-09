Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Народний депутат України Михайло Бондар заявив, що ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ залишається без системного рішення, а ключову роль у її врегулюванні має взяти на себе Міністерство енергетики.
За його словами, після численних звернень до державних органів він продовжує отримувати відповіді, у яких установи пояснюють межі своїх повноважень, однак проблема роботи підприємства залишається невирішеною.
«Пінг-понг з листами триває. Я отримую чергові «відписки», у яких чиновники пояснюють свої повноваження, а ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ залишається без системного рішення», – заявив Бондар.
Він повідомив, що отримав дві нові відповіді щодо ситуації навколо підприємства. Перша – від Міністерства оборони через РНБО щодо можливості повернення майнового комплексу фабрики під контроль держави в умовах воєнного стану.
Як зазначив депутат, у відповіді Міноборони прямо вказано, що для будь-якого рішення потрібне чітке розуміння подальшої моделі управління підприємством та участь профільних органів.
«У відповіді прямо зазначено: Міноборони готове долучатися в межах своїх повноважень, але для будь-якого рішення потрібне чітке розуміння, хто і як буде управляти підприємством далі», – наголосив Бондар.
Також, за його словами, у листі наголошується на необхідності «спеціалізованої галузевої експертизи» та визначення організаційних механізмів роботи фабрики.
Друга відповідь надійшла щодо дій державних органів у справі про банкрутство ПАТ «Львівська вугільна компанія». У ній повідомляється, що звернення скеровано до Кабінету Міністрів України та Офісу Генерального прокурора для розгляду в межах компетенції.
Бондар підкреслив, що різні державні структури вже підтверджують наявність проблем навколо підприємства – від затягнутої санації до боргів по зарплатах і нестабільної роботи фабрики. Однак саме Міненерго, на його переконання, має координувати процес вирішення ситуації.
«Моя позиція незмінна: саме Міненерго тут має грати ключову роль. Без їхньої позиції, без чіткої моделі управління, без розуміння, як підприємство має працювати далі, всі рішення просто зависають у повітрі», – заявив народний депутат.
Нагадаємо, ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ «Львівська вугільна компанія», проблем із управлінням підприємством, боргів по зарплатах та фактичної зупинки виробничих процесів.
