Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп

Дарія Демяник
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася
Народний депутат України Михайло Бондар заявив, що ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ залишається без системного рішення, а ключову роль у її врегулюванні має взяти на себе Міністерство енергетики. 

За його словами, після численних звернень до державних органів він продовжує отримувати відповіді, у яких установи пояснюють межі своїх повноважень, однак проблема роботи підприємства залишається невирішеною.

«Пінг-понг з листами триває. Я отримую чергові «відписки», у яких чиновники пояснюють свої повноваження, а ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ залишається без системного рішення», – заявив Бондар.

Він повідомив, що отримав дві нові відповіді щодо ситуації навколо підприємства. Перша – від Міністерства оборони через РНБО щодо можливості повернення майнового комплексу фабрики під контроль держави в умовах воєнного стану.

Як зазначив депутат, у відповіді Міноборони прямо вказано, що для будь-якого рішення потрібне чітке розуміння подальшої моделі управління підприємством та участь профільних органів.

«У відповіді прямо зазначено: Міноборони готове долучатися в межах своїх повноважень, але для будь-якого рішення потрібне чітке розуміння, хто і як буде управляти підприємством далі», – наголосив Бондар.

Також, за його словами, у листі наголошується на необхідності «спеціалізованої галузевої експертизи» та визначення організаційних механізмів роботи фабрики.

Друга відповідь надійшла щодо дій державних органів у справі про банкрутство ПАТ «Львівська вугільна компанія». У ній повідомляється, що звернення скеровано до Кабінету Міністрів України та Офісу Генерального прокурора для розгляду в межах компетенції.

Бондар підкреслив, що різні державні структури вже підтверджують наявність проблем навколо підприємства – від затягнутої санації до боргів по зарплатах і нестабільної роботи фабрики. Однак саме Міненерго, на його переконання, має координувати процес вирішення ситуації.

«Моя позиція незмінна: саме Міненерго тут має грати ключову роль. Без їхньої позиції, без чіткої моделі управління, без розуміння, як підприємство має працювати далі, всі рішення просто зависають у повітрі», – заявив народний депутат.

Нагадаємо, ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася на тлі тривалої процедури санації ПАТ «Львівська вугільна компанія», проблем із управлінням підприємством, боргів по зарплатах та фактичної зупинки виробничих процесів.

Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова
Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо
Україна потребує демонополізації газового сектору – Національна видобувна асоціація
Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до бюджету-2026
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко

