Міжнародна дослідницька компанія виміряла рівень гральної залежності в населення України

glavcom.ua
Міжнародна дослідницька компанія виміряла рівень гральної залежності в населення України
фото: DepositPhotos.com

В Україні низький рівень гральної залежності населення – результати дослідження Kantar

В Україні низький показник лудоманії за Problem Gambling Severity Index (PGSI). Це випливає з дослідження, проведеного міжнародною компанією Kantar. Про це повідомив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут в інтерв’ю Уніан.

«Дослідження ринку від Kantar показало, що в нашій країні дуже низький так званий індекс PGSI (Problem Gambling Severity Index). Це універсальний базовий показник оцінки проблемної ігрової поведінки серед населення, визнаний у всьому світі. Індекс PGSI в Україні – низький, від 0,85 до 1,03. Це відповідає категорії Low-Risk Gambling, тобто проблем лудоманії немає, якщо говорити про показники країни», – заявив Когут.

Як уточнили в пресслужбі АУОГБ, у репрезентативному всеукраїнському дослідженні Kantar взяли участь чоловіки та жінки віком 18–69 років, які користувалися послугами гемблінгу протягом останніх 3 місяців. Онлайн-опитування тривалістю 20 хвилин проводилося на базі Kantar Access Panel.

Середній показник PGSI у світі (розрахований на основі аналізу 64 країн) складає 1,41%. Найвищі показники PGSI серед країн ЄС мають Італія (2,17%) та Великобританія (2,5%).

В інтерв’ю Когут окремо підкреслив, що роздмухувати тему лудоманії в Україні вигідно нелегальним казино.

«Так, це може бути технологією. У деяких країнах це вже було. Нелегалам вигідно показати масову лудоманію в країні, вигідно нагнітати цю істерику. Якщо лудоманія є, з нею потрібно почати боротися. Тоді логічно почати затискати легальних операторів, вводити різні ліміти та інші обмеження. Що ми отримаємо на виході? Всі лудомани опиняться в тіньовому секторі», – каже Олександр Когут. – «Але проблема лудоманії жодним чином не вирішується обмеженнями чи лімітами. Гравці не люблять обмежень. Якщо ви їх встановлюєте, вони просто змінюють легальне інтернет-казино на нелегальне».

Президент АУОГБ наголосив, що галузеві показники Problem Gambling в Україні будуть у майбутньому вимірюватися спільними зусиллями учасників ринку з певною систематичністю.

«Ми хочемо, щоб усі маркери галузі були під контролем, щоб була об’єктивна картина. Такий моніторинг – частина репутації галузі. Ми не хочемо, щоб галузь звинувачували в тому, чого насправді немає. Я вважаю, що сьогодні лудоманія в Україні – абсолютно надумана проблема. Про це говорять цифри», – підсумував Когут.

Також Олександр Когут нагадав, що дослідження (джерело), які в Україні проводилися раніше під патронатом МОЗ, також не підтвердили наявність лудоманії як проблеми для країни.

За оцінками Kantar, Gradus та Factum, нелегальний сегмент українського грального ринку становить майже половину галузі – від 39 до 53%. Легальний ринок в Україні оцінюється приблизно у 59,6 млрд грн на рік, а нелегальний – від 37,72 до 66,53 млрд грн. 90% усіх нелегальних казино мають російське походження.

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії. Її мета – формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу. Члени Асоціації сплачують 79% усіх податкових надходжень галузі.

Problem Gambling Severity Index (PGSI) – міжнародний стандартизований інструмент для оцінки рівня ризику та тяжкості проблемної азартної поведінки у дорослого населення. Він вимірює рівень проблемної азартної поведінки в популяції (частка людей із помірним та високим ризиком лудоманії). Його головна мета – виявити ступінь ризику, що азартні ігри спричиняють фінансові, психологічні чи соціальні наслідки. PGSI розраховується в результаті соціологічних опитувань, коли за допомогою групи запитань оцінюють поведінку людини за останні 12 місяців. За індексом PGSI виділяють чотири групи ризику: 0 балів – без ризику;1–4 бали – низький ризик; 5–7 балів – помірний ризик; ≥8 балів – ознаки проблемного гемблінгу

