Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?

Розпочато адміністративну процедуру з анулювання ліцензії ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет». Про це 2 лютого на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив голова Державного агентства «ПлейСіті» (регулятор ринку азартних ігор) Геннадій Новіков. За даними «Главкома», рішення може бути ухвалене вже 5 лютого, за даними джерел видання, на цю дату заплановано розгляд питання про анулювання ліцензій.

Новіков пояснив: цього року завершено перевірку компанії «Фавбет» і виявлено чотири порушення (серед них використання програмного забезпечення від постачальника без B2B-ліцензії; затримки виплати виграшів гравцям та прострочення ліцензійного платежу).

«Наразі розпочато адміністративну процедуру з анулювання ліцензії», – повідомив керівник регулятора.

Як стало відомо «Главкому», всього у компанії «Фавбет» дві ліцензії: на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та на діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності.

«Згідно з ліцензійними умовами, якщо протягом року допущено повторні порушення, тоді це причина для анулювання ліцензії. Фактично будь-які навіть прості порушення дають підставу, яку неможливо ігнорувати», – наголосив поінформований співбесідник «Главкома».

У цілому, у 2026 році «ПлейСіті» запланувало проведення 34 планових перевірок діяльності організаторів азартних ігор, серед яких три суб’єкти господарювання з високим ступенем ризику, сім – із середнім ступенем ризику і 24 – із незначним ступенем ризику.

Разом із тим, ще з вересня 2022 року правоохоронці розслідувають кримінальне провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і незаконної діяльності в організації азартних ігор, у якому фігурує «Фавбет».

За відомостями досудового розслідування, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» і ТОВ «Казино.Юа» (обидві підконтрольні групі Favbet, мають єдиного кінцевого бенефіціара Андрія Матюху) як ліцензійні оператори грального бізнесу зобов’язані сплачувати податок на прибуток підприємств у розмірі 18%, податок на валовий ігровий дохід (GGR) у розмірі 18%, а також виконувати функції податкового агента з утримання та перерахування до бюджету 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% (до 1 грудня 2024 року - 1,5%) військового збору з виграшів гравців.

Натомість, за версією слідства, згадані оператори застосовують модель ухилення від сплати податків, яка полягає у використанні мережі банківських карток, оформлених на соціально незахищених громадян так званих дропів. На певних осіб реєструються ігрові облікові записи, до яких прив’язуються їхні банківські картки. На вказані акаунти зараховуються фіктивні виграші, після чого «гравець» подає заявку на виплату, яка задовольняється ліцензіатом. Формально з визначених сум утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, що створює видимість дотримання вимог чинного податкового законодавства. У подальшому кошти переводяться в готівку або конвертуються у криптовалюту через p2p-операції.

За підрахунками голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, втрати бюджету за 2022 рік від діяльності компанії «Фавбет» склали 74,4 млн грн, у тому числі 1,4 млн грн недоотриманого податку на прибуток. У липні 2025-го нардеп повідомив: «На прикладі компаній групи Favbet бачу: втрати бюджету складають близько 2,5 млрд грн за рахунок мінімізації у сплаті податку на доходи фізичних осіб та військового збору».

Гетманцев додав, що «Фавбет», який має покриття 36,2% азартного ринку, виплачує 0,03% від всіх виграшів галузі.

За відомостями ресурсу Опендатабот, у 2025 році Favbet посіла перше місце на ринку грального бізнесу – виторг склав 21,23 млрд грн (у 2024 році – 9,79 млрд грн).

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» створено у січні 2020 року. Єдиним власником записано киянина Андрія Матюху.

Водночас, за інформацією нардепа Данила Гетманцева, в Україні корпоративна група Favbet нараховує понад 65 компаній, які здійснюють діяльність за 36 різними видами економічної діяльності. При цьому зафіксовано близько 33 компаній Андрій Матюха передав у власність іншим особам, зокрема, своєму сину Дмитру Матюсі та бізнес-партнеру Юрію Пилипенку.

Як повідомляв «Главком», після запуску прозорого лотерейного ринку Державне агентство «ПлейСіті» вийшло із заявою: будь-які спроби маскування казино під лотерею будуть передаватися в оцінку і обробку Бюро економічної безпеки. Нові ліцензійні умови чітко розмежовують лотерейну діяльність і азартні ігри. Зокрема, усі оператори зобов’язані вести електронну звітність; кожен лотерейний білет і термінал матимуть унікальний QR-код, який дозволяє перевірити легальність продажу; для бізнесу встановлюються рівні та чіткі правила.