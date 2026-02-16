Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію

Спорт є невід'ємною частиною ДНК бренду GGBET

Букмекерський бренд GGBET оновлює бренд-платформу та запускає серію роликів зі слоганом «Все буде GG», розкриваючи сенс абревіатури «GG» та філософію бренду.

«GG» (Good Game) – фраза, що прийшла зі світу відеоігор, але її сенс давно вийшов за рамки прямого перекладу: «добре зіграно». Сьогодні це невербальне рукостискання після гри, універсальний жест поваги і вдячності за емоції, незалежно від результату. Саме ця ідея лягла в основу рекламної кампанії GGBET.

Спорт займає ключове місце у ДНК бренду. GGBET багато років підтримує футбольні та кіберспортивні команди, турніри та гравців, розділяючи з ними драйв матчів, напругу перешкод і радість перемог.

«Кожна гра, кожен матч, кожен турнір – це момент, який об’єднує людей. Для нас важливо, щоб під час кожної взаємодії з GGBET клієнт отримував відчуття good game – досвіду, що живе довше за результат і залишає після себе яскраві емоції, як і після перегляду матчу», – коментує CEO GGBET Сергій Міщенко.

Робота над оновленням платформи тривала понад 7 місяців. Це був спільний проєкт креативної команди GGBET та рекламної агенції «Taktika». Велика комунікаційна кампанія стартує серією ритмічних та стильних відеороликів.

До зйомок залучили український продакшн, а головними героями стали зірки футболу. Лаконічні фрази, динамічний монтаж та стильні кадри передають концепцію «Good Game». Така масштабна співпраця задала новий вектор розвитку спортивного маркетингу в Україні. Результат уже можна побачити на ТБ, онлайн та у соцмережах GGBET.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: спорт гральний бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кріштіану Роналду наважився на бойкот
«Арабська весна» Кріштіану Роналду. Чи втратить Саудівська Аравія легенду світового футболу?
10 лютого, 21:45
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Вчора, 12:26
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27
Хоннольд встановив унікальне досягнення
Скелелаз з США піднявся на 500-метровий хмарочос без страховки
25 сiчня, 12:56
Тарасова: Тепер, виявляється, на Олімпійські ігри звуть, тоді як раніше треба було тільки відбиратися
Тренерка з РФ обурилася, що на Олімпіаді-2026 виступлять лише 13 росіян
28 сiчня, 14:24
Катерина Коцар представлятиме Україну на Олімпіаді-2026
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
4 лютого, 14:06
Андрій Канчельскіс незаконно відвідував анексований Крим
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку
4 лютого, 15:38
Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу
9 лютого, 09:35

Новини

Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль
«Бенфіка» – «Реал». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Бенфіка» – «Реал». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі
Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі
Яремчук відреагував на дебют під керівництвом Фонсеки
Яремчук відреагував на дебют під керівництвом Фонсеки

Новини

Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну