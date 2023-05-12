Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тис км мереж за рік

В середньому виявлено 1 пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів

В 2022 році мобільні лабораторії РГК провели обстеження 19 780 км газорозподільних мереж. Ними було виявлено більше 2500 витоків на газорозподільних мереж. Це дозволило запобігти втратам обсягу газу вартістю більше 1 млрд грн.

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Впродовж минулого року шість сучасних мобільних лабораторій РГК з обладнанням Gazomat обстежили 11 694 км мереж середнього тиску, 6 960 км – низького тиску, 1 126 км – високого тиску. Це близько 8% газових мереж, які обслуговують 20 Операторів ГРМ під брендом РГК.

Перевага мобільних лабораторій у швидкості та високій чутливості датчиків. Автівка з детектором газу рухається зі швидкістю 40 км/год і при цьому може вловлювати найменшу концентрацію газу на поверхні землі.

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Мобільні лабораторії виявили за рік 2 638 витоків газу на мережах. За оцінками фахівців, усунення цих пошкоджень дозволило попередити втрати обсягів газу вартістю більше 1 млрд грн. Тому подібні інвестиції в сучасні діагностичні інструменти швидко окупаються.

В середньому виявлено 1 пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів. В минулому році цей показник склав: 1 пошкодження на 8,8 км. Це свідчить не лише про підвищення ефективності обстежень за рахунок використання мобільних лабораторій, але й про стан мереж, які потерпають від хронічного недофінансування через відсутність коштів в тарифі. І ситуація буде погіршуватись через старіння мереж та недостатність інвестицій в їх модернізацію

Так, наприклад, на початку травня газовики АТ «Чернівцігаз» провели обстеження газових мереж в одному із сіл, що у Кіцманському районі. Ними було виявлено 32 витоки газу на 17 км газопроводів.

Всі місця витоків газу відразу були внесені до геоінформаційної системи RGC GIS. В ній містяться найповніші дані про місцезнаходження газопроводів в споруд, діаметри, а також строки експлуатації мереж і обладнання на них. Це полегшує роботу ремонтників, які були направлені до одразу після виявлення витоків газу.

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«Виявлені пошкодження були тимчасово усунуті. Більшість мереж в цьому населеному пункті експлуатуються більше 30 років, проте компанія обмежена в можливостях модернізації газових мереж», – говорить Максим Ладига, технічний директор АТ «Чернівцігаз».

Обсяг інвестицій в газові мережі АТ «Чернівцігаз», передбачений в тарифі, складає 14 млн грн на рік, тобто 1500 грн. на 1 км газогону з 8 854 км газорозподільних мереж, які обслуговує компанія.