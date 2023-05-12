Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тис км мереж за рік

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тис км мереж за рік
Мобільні лабораторії виявили за рік 2 638 витоків газу на мережах
фото: РГК

В середньому виявлено 1 пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів

В 2022 році мобільні лабораторії РГК провели обстеження 19 780 км газорозподільних мереж. Ними було виявлено більше 2500 витоків на газорозподільних мереж. Це дозволило запобігти втратам обсягу газу вартістю більше 1 млрд грн.

Впродовж минулого року шість сучасних мобільних лабораторій РГК з обладнанням Gazomat обстежили 11 694 км мереж середнього тиску, 6 960 км – низького тиску, 1 126 км – високого тиску. Це близько 8% газових мереж, які обслуговують 20 Операторів ГРМ під брендом РГК.

Перевага мобільних лабораторій у швидкості та високій чутливості датчиків. Автівка з детектором газу рухається зі швидкістю 40 км/год і при цьому може вловлювати найменшу концентрацію газу на поверхні землі.

Мобільні лабораторії виявили за рік 2 638 витоків газу на мережах. За оцінками фахівців, усунення цих пошкоджень дозволило попередити втрати обсягів газу вартістю більше 1 млрд грн. Тому подібні інвестиції в сучасні діагностичні інструменти швидко окупаються.

В середньому виявлено 1 пошкодження мереж на 7,5 км газопроводів. В минулому році цей показник склав: 1 пошкодження на 8,8 км. Це свідчить не лише про підвищення ефективності обстежень за рахунок використання мобільних лабораторій, але й про стан мереж, які потерпають від хронічного недофінансування через відсутність коштів в тарифі. І ситуація буде погіршуватись через старіння мереж та недостатність інвестицій в їх модернізацію

Так, наприклад, на початку травня газовики АТ «Чернівцігаз» провели обстеження газових мереж в одному із сіл, що у Кіцманському районі. Ними було виявлено 32 витоки газу на 17 км газопроводів.

Всі місця витоків газу відразу були внесені до геоінформаційної системи RGC GIS. В ній містяться найповніші дані про місцезнаходження газопроводів в споруд, діаметри, а також строки експлуатації мереж і обладнання на них. Це полегшує роботу ремонтників, які були направлені до одразу після виявлення витоків газу.

«Виявлені пошкодження були тимчасово усунуті. Більшість мереж в цьому населеному пункті експлуатуються більше 30 років, проте компанія обмежена в можливостях модернізації газових мереж», – говорить Максим Ладига, технічний директор АТ «Чернівцігаз».

Обсяг інвестицій в газові мережі АТ «Чернівцігаз», передбачений в тарифі, складає 14 млн грн на рік, тобто 1500 грн. на 1 км газогону з  8 854 км газорозподільних мереж, які обслуговує компанія.

Теги: ремонт інвестиції втрати РГК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людство досі не навчилось жити у мирі
На що перетворюється сучасна війна. Десять фактів
Сьогодні, 10:21
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
Херсонщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, є жертви
13 квiтня, 15:05
Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
Катастрофа чи Третя світова: Ле пен озвучила два сценарії завершення війни в Україні
14 квiтня, 13:45
прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер
Прем'єр-міністр Словаччини зібрався у відставку
7 травня, 14:18
Працівники ДТЕК постійно ремонтують пошкоджену інфраструктуру
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло в оселі 62 тисяч родин Донеччини
24 квiтня, 17:34
Генштаб повідомив, скільки в’язнів зараз росіяни тренують на Луганщині
Генштаб повідомив, скільки в’язнів зараз росіяни тренують на Луганщині
27 квiтня, 18:49
ЗСУ завдають значних втрат ворогу
Кількість ліквідованих в Україні окупантів перевищила 190 тис.  
29 квiтня, 08:28
Військовий РФ розповідає матері про чутки щодо подальшої долі «СВО»
«Есть такие, кто пяти минут не виживают»: окупант скаржиться на відсутність «спеців» у війську
6 травня, 20:22
Очільник Rheinmetall Армін Паппергер (праворуч) перед бойовим танком Panther
Німецький концерн хоче робити танки, ППО та снаряди в Україні
9 травня, 19:55

Бізнес

Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тис км мереж за рік
Мобільні лабораторії РГК обстежили близько 20 тис км мереж за рік
«Нафтогаз» руйнує ринкові відносини на газовому ринку – Спілка споживачів комунальних послуг
«Нафтогаз» руйнує ринкові відносини на газовому ринку – Спілка споживачів комунальних послуг
Експорт військового брухту небезпечний, його потрібно припинити – експерт
Експорт військового брухту небезпечний, його потрібно припинити – експерт
В Україні зріс тіньовий ринок сигарет: цифри шокують
В Україні зріс тіньовий ринок сигарет: цифри шокують
Укрнафта планує створити мережу з 1200 автозаправних станцій
Укрнафта планує створити мережу з 1200 автозаправних станцій
Нацкомісія з енергетики буде розбиратись із причинами дефіциту коштів «Укренерго»
Нацкомісія з енергетики буде розбиратись із причинами дефіциту коштів «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
29K
На кордоні з РФ кілометрові черги: окупанти тікають з України (фото)
12K
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
11K
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом
8601
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
8500
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту