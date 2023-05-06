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«Есть такие, кто пяти минут не виживают»: окупант скаржиться на відсутність «спеців» у війську

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Есть такие, кто пяти минут не виживают»: окупант скаржиться на відсутність «спеців» у війську
Військовий РФ розповідає матері про чутки щодо подальшої долі «СВО»
фото з відкритих джерел

Росіянин, який потрапив до війська за мобілізацією, побоюється, що його змусять підписати контракт

Російський військовий розповідає матері про чутки щодо подальшої долі «СВО», відсутність «спеців» на бойових позиціях та формування штурмових загонів із числа мобілізованих. Про це йдеться у перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Путин сейчас переделает на «КТО» – контртеррористическая операция будет, наверное. А в «КТО» мобилизованные не присутствуют», – розповідає окупант.

Росіянин, який потрапив до війська за мобілізацією, побоюється, що його змусять підписати контракт, а це означатиме, що він потрапить до штурмового загону.

Мати намагається заспокоїти сина, мовляв, усе буде добре, у тих загонах, певно, є фахівці, тож і служба піде легше.

«Спецов то не осталось, никого нормальных! Перещёлкали всех давно», – каже окупант.

Окупант, який прослужив усього кілька місяців, каже, тут, на фронті, спецами вважають таких, як він. Бо довго протрималися.

«Здесь есть такие, кто 5-ти минут не виживают», – скаржиться російський військовий.

Раніше російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: втрати Міноборони РФ Міноборони окупанти розвідка перехоплення путин

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