На Луганщині Росія вкрала понад мільйон тонн зерна

В окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все зерно одразу

400 тисяч тонн врожаю вже вивезено у РФ

На Луганщині російські окупанти відбирають у людей землю і вкрали понад 1 млн тонн зерна. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, власники паїв жалілися, що з ними не розраховуються за оренду або платять менше за стандартні 5%. Відтак деякі пайовики відмовляються продовжувати договори оренди із фермерами.

«Маючи інформацію, що багато хто із пайовиків вирішив, або вже встиг, виїхати в безпечні регіони України, фермери поставили умову з’явитися особисто усіх, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду. Тобто, якщо орендодавець не з’явився особисто до орендаря, останній розуміє, що цю землю можна вкрасти», – розповів Гайдай.

Крім того, «уряд» «ЛНР» повідомив про рекордний з моменту утворення «республіки» врожай ранніх зернових – 1,1 млн тонн зерна. «Яким чином окупанти причетні до встановлення рекорду, напевно, не знають й вони самі. Бо правові аспекти виправдань відсутні. Вони не оздоблювали поля, не сіяли, не доглядали за ними, не купували нову техніку, а лише зібрали, коли навесні захопили ці райони Луганщини. На територіях, окупованих у 2014 році, урожай складав у середньому до 20% від показників, заявлених на сьогодні. Понад 80 % – вкрадене в України зерно», – розповів Гайдай.

За його даними, 400 тисяч тонн врожаю, зібраного цьогоріч, вже вивезено у РФ. «Із часом цей показник має збільшитися, бо в окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все й одразу. Хочуть, але не можуть», – додав Гайдай.

Нагадаємо, президент Росії Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, оскільки країни Євросоюзу нібито «постачають урожай виключно собі». Цю заяву спростував президент Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ України.