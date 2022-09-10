Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На Луганщині Росія вкрала понад мільйон тонн зерна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Луганщині Росія вкрала понад мільйон тонн зерна
В окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все зерно одразу
фото з відкритих джерел

400 тисяч тонн врожаю вже вивезено у РФ

На Луганщині російські окупанти відбирають у людей землю і вкрали понад 1 млн тонн зерна. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, власники паїв жалілися, що з ними не розраховуються за оренду або платять менше за стандартні 5%. Відтак деякі пайовики відмовляються продовжувати договори оренди із фермерами.

«Маючи інформацію, що багато хто із пайовиків вирішив, або вже встиг, виїхати в безпечні регіони України, фермери поставили умову з’явитися особисто усіх, хто не погоджується й надалі надавати свою землю в оренду. Тобто, якщо орендодавець не з’явився особисто до орендаря, останній розуміє, що цю землю можна вкрасти», – розповів Гайдай.

Крім того, «уряд» «ЛНР» повідомив про рекордний з моменту утворення «республіки» врожай ранніх зернових – 1,1 млн тонн зерна. «Яким чином окупанти причетні до встановлення рекорду, напевно, не знають й вони самі. Бо правові аспекти виправдань відсутні. Вони не оздоблювали поля, не сіяли, не доглядали за ними, не купували нову техніку, а лише зібрали, коли навесні захопили ці райони Луганщини. На територіях, окупованих у 2014 році, урожай складав у середньому до 20% від показників, заявлених на сьогодні. Понад 80 % – вкрадене в України зерно», – розповів Гайдай.

За його даними, 400 тисяч тонн врожаю, зібраного цьогоріч, вже вивезено у РФ. «Із часом цей показник має збільшитися, бо в окупантів навіть немає достатньо техніки, аби вивезти все й одразу. Хочуть, але не можуть», – додав Гайдай.

Нагадаємо, президент Росії Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, оскільки країни Євросоюзу нібито «постачають урожай виключно собі». Цю заяву спростував президент Володимир Зеленський та Міністерство закордонних справ України.

Читайте також: Блінкен у Києві відреагував на погрозу Кремля про «зернову угоду»
Теги: війна росія Луганщина урожай окупанти зерно

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін все ще намагається зняти санкції з Росії в обмін на українське зерно
Путін відновлює зерновий шантаж?
8 вересня, 12:02
До Судану прибуло чергове судно з українським зерном
В Африку прибуло чергове судно з українським зерном
Сьогодні, 00:35
«Увесь світ відчув на собі наслідки російської агресії»
Блінкен у Києві відреагував на погрозу Кремля про «зернову угоду»
8 вересня, 19:06

Бізнес

На Луганщині Росія вкрала понад мільйон тонн зерна
На Луганщині Росія вкрала понад мільйон тонн зерна
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що зміниться
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що зміниться
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
Експерт: фінтех та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну
Експерт: фінтех та ІТ-проекти можуть завести мільярди інвестицій в Україну
У Києві може з’явитись Муніципальний банк
У Києві може з’явитись Муніципальний банк
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
162K
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву
141K
Лукашенко опинився перед дуже важким вибором
36K
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
36K
Очільниця звільненої Балаклії Оксана Бондар: У нас немає ейфорії
33K
Чому Чарльз став Карлом: як правильно називати нового короля Британії

Новини

Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22
Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади
Вчора, 19:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту