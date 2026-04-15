Буданов описав правила, які потрібні для українського бізнесу

Буданов виступив за свободу бізнесу під час війни

Буданов наголосив на мінімальному втручанні держави та важливості сильної економіки для перемоги

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що держава має забезпечити стабільні правила для підприємців під час війни та не втручатися у роботу бізнесу. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Business Wisdom Summit 2026, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Будь-яка серйозна війна – це не тільки змагання людей і зброї, це змагання економіки. Якщо економіки немає або вона слабка, шанси на успіх майже відсутні», – наголосив він.

Водночас Буданов зазначив, що в умовах війни держава може змінювати податкову політику, якщо цього потребує наповнення бюджету. Однак, за його словами, ключовим принципом взаємодії з підприємцями має залишатися мінімальне втручання.

«Якщо держава не може допомагати бізнесу, вона хоча б не повинна заважати. Бізнес має бути фактично недоторканним», – підкреслив керівник Офісу президента.

Також Буданов висловився на користь моделі економіки, де приватна власність має сильний захист, подібно до підходу, який застосовується у США. Буданов додав, що надмірний тиск на підприємців може призвести до зворотного ефекту – зменшення надходжень до бюджету.

Нагадаємо, що раніше проблему із недостачею голосів для прийняття законів Верховною Радою вдалося подолати. Кирило Буданов наголосив, що ситуація у парламенті не була кризою у повному розумінні цього слова.

Уряд погодив концепцію масштабного реформування податкової системи. Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №15111-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

Так, передбачено спеціальний порядок оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Це стосується сервісів доставки Glovo, Bolt Food та інших сервісів. Головна мета – виведення доходів самозайнятих осіб із «тіні», запропонувавши їм натомість максимально просту модель без реєстрації ФОП та паперової тяганини.

Весь 2026 рік відведено на підготовку ІТ-систем та адаптацію бізнесу. Офіційний старт нових правил оподаткування цифрових платформ заплановано на 1 січня 2027 року.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

Нагадаємо, 15 квітня 2026 року в Києві проходить Business Wisdom Summit – провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту.