Експорт російської нафти впав до мінімуму за два роки

Агентство вказує на зниження постачання російської нафти за багатьма напрямами, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини

Дохід від поставок за кордон російської нафти та нафтопродуктів склав $11,8 мільярда, що на $1,5 мільярда менше, ніж у травні

У червні експорт російської нафти та нафтопродуктів скоротився на 600 тисяч барелів на добу, до 7,3 мільйона барелів, що стало мінімальним рівнем з березня 2021 року. Про це йдеться у доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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Більшість скорочення припала на нафту – 500 тисяч барелів на добу (4,7 мільйона барелів), а нафтопродукти втратили лише 100 тисяч (2,6 мільйона барелів). За оцінками експертів, така ситуація пов'язана із завершенням сезону ремонтів на нафтопереробних заводах та переходом низки родовищ на літнє технічне обслуговування.

Дохід від поставок за кордон нафти та нафтопродуктів МЕА оцінив у $11,8 мільярда, що на $1,5 мільярда менше, ніж у травні, і майже вдвічі менше, ніж роком раніше.

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Дані за червень ще не є остаточними, але агентство вказує на зниження постачання російської нафти за багатьма напрямами, зокрема до Китаю, Індії та Туреччини. Разом з тим, закупівля нафтопродуктів Туреччиною зросла до рекордних 500 тисяч барелів на добу, а в Індію поставки зросли на 75 тисяч барелів.

МЕА підтверджує, що середньозважена ціна на російську нафту поступово перевищує цінову стелю $60 за барель. Це сприяють зниження дисконтів до еталонного сорту Brent, так і зростання котирувань самого Brent вище $80.

Оцінка МЕА загалом збігається з динамікою, про яку раніше відзвітували російські відомства. Так, за даними Мінфіну, у червні нафтогазові доходи бюджету зупинилися на рівні 526,8 мільярда рублів, що стало мінімум із лютого. При цьому виплати нафтовикам у рамках демпферного механізму також різко знизилися, що свідчить про значне скорочення доходів від експорту нафти.

За оцінками Центробанку, у червні експортери (більша частина валютної виручки припадає на нафтові компанії) продали валюти на 7 мільярдів доларів, що на 22,9 відсотка менше, ніж у травні. Насамперед ця обставина забезпечила ослаблення рубля до мінімуму за 15 місяців.

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Раніше Bloomberg підрахував, що експорт російської нафти за тиждень, який закінчився 9 липня, скоротився на мільйон барелів на добу. Такий результат став мінімальним із лютого цього року, найсильніше поставки впали у західних портах.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Євросоюз суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.

До слова, західні санкції змушують Москву та її клієнтів шукати альтернативу долару для розрахунків. Тож індійські нафтопереробні компанії пішли на неочікуваний крок та почали оплачувати частину нафти, що імпортується з Росії, у китайських юанях.