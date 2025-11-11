Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину
«Укренерго» запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях
колаж: glavcom.ua

Через складну ситуацію в енергосистемі тимчасово не діють графіки погодинних відключень у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії у трьох областях. Це пов’язано з наслідками попередніх російських обстрілів, що спричинили ускладнення в роботі енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

В «Укренерго» зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. 

Упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Читайте також:

Теги: Сумщина Харківщина Полтавщина Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання
На Сумщині 20 тис абонентів залишаються без світла
12 жовтня, 14:19
В Україні можуть застосувати відключення електроенергії увечері 17 жовтня
«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла
17 жовтня, 16:58
Як каже Зайченко, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії
Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення
21 жовтня, 10:37
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
22 жовтня, 18:07
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
28 жовтня, 09:50
Кудрицький отримав запобіжний захід, Україна закриває посольство на Кубі. Головне за 29 жовтня
Кудрицький отримав запобіжний захід, Україна закриває посольство на Кубі. Головне за 29 жовтня
29 жовтня, 21:16
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
Аварійні знеструмлення 30 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
30 жовтня, 06:58
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
Борги на балансуючому ринку ставлять під загрозу розвиток систем зберігання енергії – експертка
5 листопада, 18:37
В «Укренерго» попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
8 листопада, 18:24

Події в Україні

Опалювальний сезон розпочався по всій Україні – Мінрозвитку
Опалювальний сезон розпочався по всій Україні – Мінрозвитку
В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину
В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину
Аналітики оцінили ситуацію біля Покровська та Мирнограда
Аналітики оцінили ситуацію біля Покровська та Мирнограда
Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua