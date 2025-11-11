В Україні діють аварійні відключення: «Укренерго» пояснило причину

«Укренерго» запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Через складну ситуацію в енергосистемі тимчасово не діють графіки погодинних відключень у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії у трьох областях. Це пов’язано з наслідками попередніх російських обстрілів, що спричинили ускладнення в роботі енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Після скасування аварійних знеструмлень усі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

В «Укренерго» зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.