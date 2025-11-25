Головна Гроші Економіка
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
Тарифи на залізничні перевезення мають відповідати реальній собівартості незалежно від виду вантажу

Якщо аграрний вантаж піде з залізниці, програють усі – і «Укрзалізниця», і її працівники, і держава. Тому потрібен чесний діалог та відповідальна тарифна політика, яка дозволить зберегти баланс і забезпечити розвиток, а не штучно створювати нові ризики. Про це заявив генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу» Олег Хоменко.

«Коли ми говоримо про підвищення тарифів на вантажоперевезення, потрібно чесно визнати: це не абстрактні цифри, які існують лише у звітах. Для аграрного сектору логістика становить до 15% структури собівартості, і будь-яке зростання тарифів миттєво переходить у зниження прибутковості, скорочення податкових надходжень та ускладнює виконання зобов’язань перед пайовиками. Це не дрібниці, це основа життєздатності сотень агропідприємств і тисяч українських фермерів», – підкреслив він.

Хоменко наголосив, що підвищення тарифів не може бути раптовим або одномоментним, адже існує виробничий цикл, укладені форварди та розписані зобов’язання.

«Не можна змінювати правила гри посеред сезону. Тарифна політика має бути прогнозованою та оголошуватися завчасно, під наступний сезон, як це роблять у стабільних економічних системах. Наше завдання просте й абсолютно справедливе: привести тариф у відповідність до реальної собівартості, забезпечити прозоре, рівне ставлення до всіх вантажів та не допустити втрати аграрних перевезень, які є одним із ключових джерел наповнення економіки. Якщо аграрний вантаж піде з залізниці, програють усі – і «Укрзалізниця», і її працівники, і держава. Тому ми наполягаємо на чесному діалозі та відповідальній тарифній політиці, яка дозволить зберегти баланс і забезпечити розвиток, а не штучно створювати нові ризики», – резюмував експерт.

Як відомо, «Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. Однак, за даними профільних бізнес асоціацій, це матиме руйнівні наслідки для економіки. Так, за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», таке підвищення тарифів призведе до скорочення ВВП на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та скорочення 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч – у промисловості.

