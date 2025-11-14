Головна Гроші Бізнес
Опубліковано перелік компаній Міндіча: що про них відомо

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Опубліковано перелік компаній Міндіча: що про них відомо
Міндіч є фігурантом плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері
фото з відкритих джерел

Міндіч є бенефіціаром британської Meylor Global LLP

Бізнесмен Тімур Міндіч, який фігурує у справі «Мідас», пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу YouControl.

Тімур Міндіч – ФОП із КВЕДом «Розповсюдження кіно- та відеофільмів», пов’язаний із 17 юрособами в Україні. Дві з них – «Мега Бренд» і «Мегатона» – ліквідовані у 2019 р. Партнером Міндіча в останній був Петро Палиця, який, за інформацією видання Ділова Столиця, є батьком нардепа Ігоря Палиці.

Серед активних – дев’ять компаній із сумарним виторгом 218,6 млн грн у 2024 році, зокрема:

  • «Квартал 95» – 120,8 млн грн;
  • «Драйв Продакшн» – 42,7 млн грн;
  • «Квартал ТВ» – 22,5 млн грн;
  • «Стедіум Фемілі» – 14,4 млн грн;
  • «Кварцит ДМ» – 10,4 млн грн;
  • «Віжн Квартал ТВ» – 5,3 млн грн;
  • «Кіностолиця» – 2,5 млн грн;
  • «Скай Фуд Сервісес» – 1 200 грн;
  • «Кофе Бар Плюс» – 300 грн.

Дві компанії (ЗНВКІФ «Генезіс», «Некст Лайн Продакшн») показали нульовий дохід, а ще чотири («Гуд Лукінг», БО «Київ Тора Центр», «Контроль Сервіс», «Міжрегіональна торгово-промислова компанія МТК») – не подали фінзвітність у 2024 році. У спільних бізнесах із Міндічем фігурують Сергій Шефір (експомічник президента) та Геннадій Боголюбов, ексспіввласник «ПриватБанку», який також перебуває під санкціями РНБО з лютого 2025 року.

Міндіч також є бенефіціаром британської Meylor Global LLP і співвласником люксембурзької Mineral Assets Corporation SA, яка до грудня 2024 року була учасником російської компанії «Нью Даймонд Технолоджі», що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин РФ Теймураз Хихинашвілі.

Нагадаємо, що компанія «Квартал 95» заявила, що справа Тимура Міндіча не має стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Тимур Міндіч опинився під слідством та внесений до бази «Миротворець» через ймовірну участь у фінансових схемах, що підривали роботу оборонно-промислового та енергетичного сектору України під час російсько-білоруської агресії та воєнного стану.

До слова, творче об'єднання Stadium Family повідомило, що припиняє діяльність на невизначений час через плівки НАБУ у яких фігурує бізнесмен та співвласник каналу Тимур Міндіч.

Як повідомлялося, проти Міндіча запроваджено 17 видів санкцій строком на три роки, а одна з них – позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення – діятиме безстроково. Зокрема, в указі вказано лише його ізраїльські документи.

