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Державний Приватбанк замовив останні версії айфонів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Державний Приватбанк замовив останні версії айфонів
До 12 лютого підрядник має поставити Приватбанку iPhone 16, iPhone 16 Pro та iPhone 15 Plus
фото: Shutterstock

На ринку придбані банкірами апарати можна знайти за вигіднішими цінами

Приватбанк наприкінці січня уклав договір із ТОВ «Спецвузавтоматика» на закупівлю трьох люксових мобільних телефонів загальною вартістю 145,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro.

Вже до 12 лютого підрядник має поставити до Києва смартфони Apple iPhone 16 вартістю 44,8 тис. грн, Apple iPhone 16 Pro за 56,3 тис. грн і Apple iPhone 15 Plus за 44,5 тис. грн. Усі пристрої замовник побажав у чорному кольору і з вбудованою пам’яттю 128 ГБ.

Додаток до договору про закупівлю
Додаток до договору про закупівлю
скриншот документа

iPhone 16 – це модель із базової лінійки смартфонів від Apple, випущена у 2024 році. Гаджет має 6,1-дюймовий дисплей із частотою оновлення 60 Гц, оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, процесор A18, дисплей OLED, основну камеру на 48+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 12 Мп, корпус зі скла та алюмінію тощо. За даними сервісу порівняння цін Hotline, в інтернет-магазинах такий апарат продається по 32 440-50 499 грн.

Державний Приватбанк замовив останні версії айфонів фото 1

iPhone 16 Pro відрізняється від попередньої моделі 6,3-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, чипом A18 Pro та основною камерою на 48+48+12 Мп. На Hotline такий пристрій можна знайти по 42 740-63 900 грн.

Державний Приватбанк замовив останні версії айфонів фото 2

iPhone 15 Plus випущений у 2023 році, має 6,7-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR із частотою оновлення 60 Гц, чип A16 та подвійну основну камеру на 48+12 Мп. За даними Hotline, за такий пристрій продавці просять 31 067-44 999 грн.

Державний Приватбанк замовив останні версії айфонів фото 3

Закупівля Приватбанку проводилася без використання електронної системи. «Спецвузавтоматика» була єдиним учасником аукціону. Оплатити товар Приватбанк має за фактом поставки протягом 14 календарних днів. За даними пошуково-аналітичного ресурсу 007, який дозволяє відстежувати використання публічних коштів, грошовий переказ за три телефони станом на зараз ще не пройшов.

Як показує пошуково-аналітична система YouControl, харківську фірму «Спецвузавтоматика» заснувала американська корпорація «Мост девелопмент» у 1992 році. Кінцевими бенефіціарами є громадянка США Елеонора Біркун та українці Олег і Сергій Гайдуки, Олександр Майорський і Зоя Фролова. Керівником вказаний Олександр Золотарьов. За 2024 рік фірма натендерила майже 138 млн грн.

Нагадаємо, що Приватбанк відзначився найкоштовнішою телефонною покупкою торік. Фінустанова 3 квітня 2024 року замовила у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн.

До слова, в селі Пришиб, що на Полтавщині, чиновники купили собі чотири люксових смартфони загальною вартістю 175 тис. грн. 

Також повідомлялося, що підприємиця Олена Гордієнко з Києва у 2024 році заробила 643 тис. грн, постачаючи державним установам елітні смартфони. 

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Теги: телефон тендер Приватбанк ProZorro смартфон гаджет

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