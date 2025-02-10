Конфуз у вбиральні «Епіцентру»: суд арештував чоловіка, який підглядав за жінкою

У суді порушник зазначив, що не шкодує про вчинене правопорушення

На Хмельниччині суд застосував адміністративний арешт на 15 діб місцевого підприємця за вчинення дрібного хуліганства. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 8 жовтня 2024 року у жіночій вбиральні ТЦ«Епіцентр», що у Кам’янці-Подільському, чоловік фіксував за допомогою мобільного телефону Iphone, як громадянка справляє природні потреби. Цими діями він порушив громадський порядок і спокій громадян за що передбачено адміністративну відповідальність.

У суді чоловік вину визнав, але не розкаявся і про вчинене не шкодує. Чітких пояснень стосовно свого вчинку відмовився надавати, на запитання суду відповідав з насмішкою.

Потерпіла не прийшла до суду. Натомість подала заяву, у якій просила покарати кривдника.

Феміда обрала найсуворіше покарання за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення – адмінарешт на 15 діб.

«Накладення даного виду стягнення є необхідною мірою відповідальності, а також буде достатнім засобом для запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим чоловіком, так і іншими особами», – ідеться у постанові суду. Окрім покарання, порушник має заплатити 605,6 грн судового збору.

Треба наголосити: підприємець має десять днів на оскарження рішення суду першого інстанції.

Додамо, що покарання за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення) передбачає штраф від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», торік Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 119 грн безробітного чоловіка, який вчинив дрібне хуліганство. Порушник облив фекаліями службовий автомобіль працівників АТ «Хмельницькобленерго».

Крім того, Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн машиністку з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти «Берізка» за вчинення дрібного хуліганства. Жінка, перебуваючи поблизу місцевого будинку культури, висловлювалась нецензурною лайкою у бік представників ТЦК та СП і за допомогою дерев’яної палиці пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові. Відео самого інциденту потрапило до мережі інтернет.