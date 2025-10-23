Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Генеральний конструктор «Мотор Січі» третій рік утримується у СІЗО

Богуслаєв обвинувачується у намірі передати росіянам 128 двигунів виробництва АТ «Мотор Січ»

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у 908,3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Богуслаєв обвинувачується у намірі передати представникам РФ 128 двигунів виробництва АТ «Мотор Січ» за посередництва іноземної юридичної особи на понад $62 млн. За даними слідства, з них сім було поставлено на суму більш як $3,4 млн.

Разом з тим, на підставі матеріалів кримінальних проваджень за позовом Міністерства юстиції України рішенням Вищого антикорупційного суду від 18 квітня 2024 року застосовано до обвинуваченого санкцію.

У дохід держави стягнуто:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан «Коса Обіточна», адміністративні будівлі);

майнові права на торговельні марки та майнові права на патенти на промислові зразки;

корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);

336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові активи на близько 615 млн грн.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки у жовтні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт на експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.