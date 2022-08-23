«Нова пошта» запустила послугу за одну гривню: деталі

Акція стосуватиметься лише посилок, які доставляються через поштомати

24, 25 та 26 серпня через поштомати «Нової Пошти» можна буде відправляти та отримувати посилки лише за 1 гривню. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається у повідомленні, тариф знижено для поштоматів по всій країні і він діє виключно для посилок. Відправка документів здійснюватиметься за звичайною ціною – 45 грн.

Кожен клієнт може протягом трьох днів відправити і отримати через поштомат необмежену кількість посилок за акційною ціною.

Сплатити за користування поштоматом може як отримувач, так і відправник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська компанія «Нова пошта» планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку.

Також повідомлялося, що «Нова пошта» запровадила пільги для українських біженців у Європі. Українці отримали можливість відправити родичам, які виїхали після початку війни до країн Євросоюзу, особисті речі зі значною знижкою.