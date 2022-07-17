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    Бізнес

    «Нова пошта» планує вийти на ринок Європи: які країни будуть першими

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    «Нова пошта» планує створити власні філії у європейських країнах 
    фото: Нова пошта

    Український поштовий оператор планує розпочати роботу у Польщі уже до кінця цього року

    Українська компанія «Нова пошта» планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку. Про це заявила директорка компанії з управління репутацією Олена Плахова в інтерв’ю LIGA.net.

    На стартовому етапі виходу на європейський ринок йтиметься про країни-сусіди України. Першою у черзі стоїть Польща: там «Нова пошта» планує розпочати роботу до кінця цього року.

    «Ми компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 млн людей виїхали за кордон, тим паче клієнти кажуть: «Нам вас не вистачає». Тож справді, ми плануємо виходити на європейський ринок», – зазначила Плахова.

    Представниця компанії пояснила, що насамперед компанія виходитиме в ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія.

    «Далі ми дивитимемось, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни», – заважила вона.

    Нагадаємо, раніше «Нова пошта» запровадила пільги для українських біженців у Європі. Українці отримали можливість відправити родичам, які виїхали після початку війни до країн Євросоюзу, особисті речі зі значною знижкою.

    Також раніше «Нова пошта» відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США та країн Євросоюзу.

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    Теги: Польща Україна Нова пошта пошта
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    «Нова пошта» планує вийти на ринок Європи: які країни будуть першими