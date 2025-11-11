Трамп знизить мита на імпорт з Індії за скорочення закупівель російської нафти

Трамп: Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту

Дональд Трамп розповів, що Індія суттєво знизила обсяги закупівлі російської нафти

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір знизити тарифи на імпорт товарів з Індії. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає «Главком».

Дональд Трамп пояснив, що причиною для такого кроку є суттєве скорочення Індією обсягів закупівлі російської нафти.

«Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Суттєво знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи», – сказав Трамп, додавши, що ставки мит будуть знижені «в якийсь момент».

Раніше президент США Дональд Трамп зазначив, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій і тарифів з боку Вашингтона.

Журналіст запитав у американського лідера, як проходять його переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді. «Відмінно, все йде добре. Він припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії», – відповів Трамп.

Крім того, Трамп сказав, що експорт із Росії «значно скоротився» та висловив сподівання на швидке завершення війни в Україні.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи не розміщували нових замовлень на закупівлю російської нафти з моменту введення санкцій, оскільки чекають на роз'яснення від уряду та постачальників. Деякі нафтопереробні заводи звертаються до спотових ринків, щоб задовольнити свої потреби в сирій нафті, повідомили джерела. Державна компанія Indian Oil оголосила тендер на закупівлю нафти, а конгломерат Reliance Industries збільшив обсяги закупівель на спотових ринках.