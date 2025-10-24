Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку

Держава компенсує: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

Прифронтові регіони

Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

Уся Україна

За моделлю, подібною до «5-7-9%», держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки – але не більше 1 млн грн на рік.

Як подати заявку?

Онлайн на сайті ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або на платформі «Дія.Бізнес». Держава компенсує: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Свириденко наголошує, що після виплати компенсації, право вимоги до РФ відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

«Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі – фінансові гарантії критично потрібні. Цей механізм – частина політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Це про стійкість і про інструменти захисту, щоб український бізнес працював і зростав навіть під час війни», – зазначила Свириденко.

До слова, іноземці цього року зареєстрували в Україні 1 648 ФОПів – це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%.