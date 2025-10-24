Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації
фото: glavcom.ua

Держава компенсує: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

Прифронтові регіони

Підприємства з територій підвищеного ризику зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок атак. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

Уся Україна

За моделлю, подібною до «5-7-9%», держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки – але не більше 1 млн грн на рік.

Як подати заявку?

Онлайн на сайті ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або на платформі «Дія.Бізнес». Держава компенсує: збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі. Свириденко наголошує, що після виплати компенсації, право вимоги до РФ відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

«Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі – фінансові гарантії критично потрібні. Цей механізм – частина політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Це про стійкість і про інструменти захисту, щоб український бізнес працював і зростав навіть під час війни», – зазначила Свириденко.

До слова, іноземці цього року зареєстрували в Україні 1 648 ФОПів – це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%.

Читайте також:

Теги: бізнес Юлія Свириденко Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт передбачає поетапне набуття чинності
Англійська для держслужбовців. Уряд пропонує нові правила: законопроєкт
25 вересня, 10:43
Найбільша концентрація білого бізнесу у сфері торгівлі та ремонту автотранспорту
Клуб білого бізнесу за квартал скоротився більш ніж на чверть
25 вересня, 09:31
Кротевич окреслив свою нову діяльність, яка охоплює сферу оборони, громадський активізм та приватний бізнес
Ексначальник штабу «Азову» Кротевич пішов у бізнес
15 жовтня, 14:19
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
25 вересня, 12:21
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
6 жовтня, 15:33
Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці
Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці
2 жовтня, 14:37
Зеленський: Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
8 жовтня, 20:50
На ринку праці є вакансії сажотруса, та на таку роботу ніхто не поспішає
Названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують
12 жовтня, 18:34
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59

Бізнес

Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Черговий удар по промисловості: Асоціація видобувників закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу
Черговий удар по промисловості: Асоціація видобувників закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua