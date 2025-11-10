Головна Техно HiTech
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO2 на корисні продукти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO2 на корисні продукти
Вченізробили новий науковий прорив
фото із відкритих джерел

«Штучне листя» добре масштабується, і реакції з ним не призводять до забруднення середовища

Вчені з Кембриджського університету розробили напівсинтетичний «штучний лист», який імітує процес фотосинтезу та під дією сонячного світла перетворює вуглекислий газ та воду на корисні хімічні продукти. Пристрій вперше не використовує токсичні компоненти та каталізатори, роблячи реакції абсолютно безпечними для екології. Про це пише «Главком» із посиланням на SciTechDaily.

Розроблена дослідниками гібридна система поєднує органічні напівпровідники із ферментами бактерій. Їй не потрібні зовнішні джерела живлення. Вуглекислий газ витягується практично з розчину газування – з води з розчиненим вуглекислим газом. Раніше для перебігу реакцій з використанням ферментів були потрібні різні буферні добавки, які прискорювали руйнування ферментів. Нова технологія вільна від них і вперше змогла безперервно опрацювати 24 години, показавши найкращу стійкість у своїй галузі.

Слід зазначити, що розроблений вченими комплекс із штучним листям виробляє вихідну сировину для безлічі хімічних реакцій – форміат, а не готовий продукт на кшталт аспірину чи миючого засобу, якщо розглядати його застосування у фармацевтиці чи хімічній промисловості. Але це як у доміно, коли падіння першої кісточки викликає цілу лавину процесів.

Хімічна промисловість відповідає приблизно 6% викидів парникових газів у повітря. Налагодивши виробництво екологічно чистої сировини для багатьох процесів, можна значно знизити цей вуглецевий слід. Ферменти для хімічної реакції у присутності катода з органічних матеріалів створюють сульфатредуцірующие бактерії. Для збільшення площі реакції у пристрій включено пористий матеріал – діоксид титану. У процесі реакції, відзначають вчені, захоплюються майже всі електрони, що виробляються, чого раніше не вдавалося досягти.

На відміну від природного фотосинтезу, обмеженого площею насаджень, а також у порівнянні з класичною хімічною промисловістю, яка залежить від спалювання викопного палива, «штучне листя» добре масштабується, і реакції з ними не призводять до забруднення середовища. Це світле майбутнє фармацевтики та хімпрому – нетоксична хімія, до якої принаймні слід прагнути.

Нагадаємо, міжнародна група вчених на чолі зі спеціалістами з іспанського Інституту біомедичних досліджень Бельвітхе (Idibell) виявила нове, надзвичайно рідкісне неврологічне захворювання, викликане мутаціями в одному гені. 

Теги: промисловість повітря вчені наука

