Трамп знизив мита на товари з Китаю

Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Ми знизили її... Ми вже побачили дії щодо фентанілу, і вони вживають дуже рішучих заходів. Тож ми знизили її до 10%», – сказав Трамп на борту літака Air Force One після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

Трамп додав, що зниження набуде чинності негайно, що означає, що загальна ставка мита на китайський експорт до США знизиться з 57% до 47%.

Торговий представник США Джеймісон Грір додав, що на деякі конкретні товари все ще будуть застосовуватися вищі ставки мита. «Для деяких окремих товарів вона може сягнути 100%. Але загалом вона становить близько 45-47%», – пояснив він.

Протягом кількох місяців світова економіка перебуває у стані нестабільності через взаємне підвищення мит, експортний контроль та інші санкції, оскільки США і Китай коливаються між ескалацією і переговорами у своїй торговельній війні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей».

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.