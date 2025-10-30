Головна Світ Політика
Трамп знизив мита на товари з Китаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп знизив мита на товари з Китаю
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори
фото: Getty Images

Торговий представник США Джеймісон Грір додав, що на деякі конкретні товари все ще будуть застосовуватися вищі ставки мита

Сполучені Штати знизили загальну ставку мита на китайські товари до 47%, заявив президент Дональд Трамп після досягнення прогресу з Китаєм у питаннях імпорту сої, рідкісних земель та фентанілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Ми знизили її... Ми вже побачили дії щодо фентанілу, і вони вживають дуже рішучих заходів. Тож ми знизили її до 10%», – сказав Трамп на борту літака Air Force One після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

Трамп додав, що зниження набуде чинності негайно, що означає, що загальна ставка мита на китайський експорт до США знизиться з 57% до 47%.

Торговий представник США Джеймісон Грір додав, що на деякі конкретні товари все ще будуть застосовуватися вищі ставки мита. «Для деяких окремих товарів вона може сягнути 100%. Але загалом вона становить близько 45-47%», – пояснив він.

Протягом кількох місяців світова економіка перебуває у стані нестабільності через взаємне підвищення мит, експортний контроль та інші санкції, оскільки США і Китай коливаються між ескалацією і переговорами у своїй торговельній війні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей». 

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.

Теги: Китай США Дональд Трамп Сі Цзіньпін тарифи

