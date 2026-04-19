Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – Центренерго

Чинні прайс-кепи не дозволяють фінансувати ремонт, розрахунки за газ і обов’язкові платежі – Центренерго

ПАТ Центренерго звернулося до НКРЕКП із закликом скасувати граничні цінові обмеження на ринку електроенергії, аргументуючи це неможливістю покривати витрати генерації в поточних умовах. Відповідний лист підписав генеральний директор компанії Євгеній Гаркавий.

У компанії наголошують, що після змін до ПСО на газ генерація змушена працювати на ринковому паливі, тоді як прайс-кепи залишаються обмежуючим фактором для формування економічно обґрунтованої ціни.

«Встановлені на ринку електричної енергії цінові обмеження не можуть забезпечити покриття витрат Товариства», – йдеться у зверненні.

Ситуацію ускладнює й те, що після масованих атак енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень, а фінансування відновлення здійснюється переважно за рахунок власних коштів компанії. За таких умов, як зазначають у Центренерго, чинна модель ціноутворення фактично блокує можливість відновлення генеруючих потужностей.

«Ціна реалізації не дозволяє акумулювати кошти для відновлення обладнання, розрахунків за газ та інших обов’язкових платежів», – підкреслюють в компанії.

У зверненні також наголошується, що збереження жорстких прайс-кепів на тлі зростання ризиків нових обстрілів може призвести до поглиблення дефіциту потужностей і ускладнити підготовку до наступного опалювального сезону. Скасування обмежень, на думку компанії, має стати передумовою стабілізації роботи генерації та зменшення залежності від аварійної допомоги з ЄС.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в Україні необхідно переглянути граничні ціни на електроенергію, оскільки чинні прайс-кепи вже обмежують можливості імпорту з ЄС у значну кількість годин доби.