Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – Центренерго

Прайс-кепи залишаються обмежуючим фактором для формування економічно обґрунтованої ціни
ПАТ Центренерго звернулося до НКРЕКП із закликом скасувати граничні цінові обмеження на ринку електроенергії, аргументуючи це неможливістю покривати витрати генерації в поточних умовах. Відповідний лист підписав генеральний директор компанії Євгеній Гаркавий. 

У компанії наголошують, що після змін до ПСО на газ генерація змушена працювати на ринковому паливі, тоді як прайс-кепи залишаються обмежуючим фактором для формування економічно обґрунтованої ціни.

«Встановлені на ринку електричної енергії цінові обмеження не можуть забезпечити покриття витрат Товариства», – йдеться у зверненні.

Ситуацію ускладнює й те, що після масованих атак енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень, а фінансування відновлення здійснюється переважно за рахунок власних коштів компанії. За таких умов, як зазначають у Центренерго, чинна модель ціноутворення фактично блокує можливість відновлення генеруючих потужностей.

«Ціна реалізації не дозволяє акумулювати кошти для відновлення обладнання, розрахунків за газ та інших обов’язкових платежів», – підкреслюють в компанії.

У зверненні також наголошується, що збереження жорстких прайс-кепів на тлі зростання ризиків нових обстрілів може призвести до поглиблення дефіциту потужностей і ускладнити підготовку до наступного опалювального сезону. Скасування обмежень, на думку компанії, має стати передумовою стабілізації роботи генерації та зменшення залежності від аварійної допомоги з ЄС.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в Україні необхідно переглянути граничні ціни на електроенергію, оскільки чинні прайс-кепи вже обмежують можливості імпорту з ЄС у значну кількість годин доби.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки пожежі, спричиненої запуском феєрверка
На Вишгородщині 19-річний хлопець запустив феєрверк і підпалив поле (фото)
15 квiтня, 16:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 квiтня, 18:54
Будівництво ЖК «Еврика» було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
4 квiтня, 16:35
«Увага, повітряна тривога!» На ринку систем оповіщення орудує монополіст
«Увага, повітряна тривога!» На ринку систем оповіщення орудує монополіст
2 квiтня, 13:00
За перші три місяці 2026 року ДТЕК вклав 4,2 млрд грн у ремонти ТЕС та роботу шахт
За перші три місяці 2026 року ДТЕК вклав 4,2 млрд грн у ремонти ТЕС та роботу шахт
1 квiтня, 14:37
Окупанти атакують об’єкти української енергосистеми
Споживання електроенергії зросло: «Укренерго» розкрило деталі
31 березня, 10:30
Риби у столичному Будинку природи
Через аварію столичний Будинок природи тимчасово працює лише онлайн
26 березня, 13:32
Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська», 2018 рік
Ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська» пропонують винести на РНБО через ризики підготовки до зими – ЗМІ
23 березня, 15:35
Росіянам можуть залишити «дозволений» ШІ, наприклад, китайські моделі, які планують адаптувати під місцеві вимоги
Росія після Telegram взялася за обмеження штучного інтелекту
21 березня, 07:19

Економіка

Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн
Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн
Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – Центренерго
Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – Центренерго
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії
Голова комітету Ради з енергетики закликає переглянути прайс-кепи через обмеження імпорту електроенергії
Вакарчук на зруйнованій ТЕС закликав міжнародну спільноту допомогти відновленню енергетики
Вакарчук на зруйнованій ТЕС закликав міжнародну спільноту допомогти відновленню енергетики
Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території
Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території

Новини

На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
