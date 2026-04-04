Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
колаж: glavcom.ua

Фахівці ринку нерухомості обурені новим обов’язком – стукати на клієнтів

Залучення рієлторів до фінансового моніторингу угод із нерухомістю може створити дублювання функцій, які вже виконують банки та нотаріуси. Про це «Главкому» заявила президентка Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха, йдеться у публікації «Купити нерухомість стане складніше. Держава зобов’язує рієлторів «стукати» на клієнтів».

За її словами, нині фінансовий контроль у таких операціях уже здійснюють дві сторони.

«Суб’єктами фінансового моніторингу в угоді вже є два гравці: якщо угода проходить через банк – контроль здійснює банк, якщо оформлюється нотаріально, а всі угоди з відчуження нерухомості є нотаріальними – то нотаріус. Він перевіряє документи, ідентифікує особи, моніторить підозрілі операції та санкційні списки», – пояснила Гайдамаха.

Президент Асоціації зазначила, що банки також перевіряють походження коштів під час великих переказів.

«Будь-який переказ понад тисячу доларів потребує підтвердження джерела коштів. А рієлтор взагалі не проводить розрахунків – ми лише укладаємо цивільний договір про посередництво і не передаємо кошти між сторонами. Через нашу послугу неможливо відмити гроші – вона в рази менша за вартість об’єкта», – додала експертка.

При цьому Гайдамаха не заперечує проти самої ідеї контролю, однак сумнівається у можливості реалізувати нові вимоги на практиці.

«Людина дзвонить за оголошенням і приходить подивитися квартиру. Вона ще не є моїм клієнтом, ми навіть не підписали договір. І що – я вже маю вимагати у неї паспорт і питати, звідки гроші? Це нереально і навіть відштовхує людей», – пояснює рієлторка.

Окремою проблемою, за її словами, є питання захисту персональних даних. У договорах із клієнтами агенти зазвичай зобов’язуються не розголошувати інформацію. Водночас нові правила передбачають передачу даних до державної системи фінансового моніторингу.

Крім того, за словами Гайдамахи, повідомлення про необхідність реєстрації у системі фінмоніторингу отримали навіть ті рієлтори, які вже давно не працюють на ринку. «Складається враження масової розсилки по відкритих реєстрах – без розбору, хто активний, а хто закрив ФОП два роки тому», – зазначила вона.

Президентка асоціації також звернула увагу на розподіл відповідальності у новій системі. За її словами, дані про одну й ту саму угоду можуть подавати одразу три сторони – банк, нотаріус і рієлтор. «Але якщо інформація виявиться невірною чи неповною – відповідати, судячи з усього, доведеться рієлтору», – наголосила вона.

Гайдамаха припускає, що посилення вимог може мати зворотний ефект для ринку. За її словами, частина фахівців може припинити офіційну діяльність або перейти у «тінь». Наразі, за оцінками ринку, близько 90% його учасників і так працюють поза правовим полем, і надмірний тиск може лише збільшити кількість неофіційних угод.

Нагадуємо, що Мінфін роз’яснив: вимоги фінансового моніторингу для рієлторів діють давно, тому інформація про нібито запровадження нових правил є некоректною. Як пояснила пресслужба відомства, регулювання у сфері операцій із нерухомістю визначене законом України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до законодавства, до суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать, зокрема, рієлтори та інші компанії, що надають послуги з купівлі-продажу або оренди нерухомості, якщо щомісячна орендна плата становить 400 тис. грн і більше.

Теги: нерухомість ринок Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua