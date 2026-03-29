Голова Агентства відновлення розповів, коли українські дороги стануть платними

Для України, була б справедливою модель, коли водій платить лише за високоякісну інфраструктуру

Україна змушена буде перейти до моделі платних доріг через війну

Після закінчення війни обсяги робіт у дорожній інфраструктурі будуть колосальними. І є сумніви, що міжнародного фінансування буде достатньо. Тому поява платних доріг в Україні – це тільки питання часу. Як інформує «Главком», про це заявив в інтерв’ю Texty голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За словами Сухомлина, у перспективі, після війни, ймовірно доведеться переходити до нових моделей фінансування ремонту та будівництва автошляхів. Зокрема, до запровадження платних доріг (tolling).

Які моделі плати за проїзд дорогами розглядають

«Найпоширеніша модель – це tolling, тобто плата за проїзд дорогами. У різних країнах вона реалізована по-різному. Наприклад, в Угорщині та Молдові діє система віньєток, коли водій купує дозвіл на користування дорогами на певний період: тиждень, місяць тощо», – каже Сухомлин.

Також він навів приклад Італії, де інша модель: на автобанах встановлені пункти оплати, і водій платить залежно від того, яку відстань проїхав – 50 чи 100 км.

«Для України запровадження платних доріг – це, швидше за все, питання часу. Головне визначити правильну модель», – вважає голова Агентства відновлення.

За його словами, у багатьох країнах запроваджено різні форми оплати, але фактично за користування інфраструктурою платять усі.

Яка модель оплати за дороги найкраще підходить Україні

На думку Сергія Сухомлина, для України, була б справедливою модель, коли водій платить лише за високоякісну інфраструктуру.

«Умовно кажучи, якщо дорога Київ – Житомир приведена до належного стану: рівне покриття, швидкий і безпечний рух, тоді водій розуміє, за що платить. Але якщо далі є проблемна ділянка (наприклад, об’їзна дорога під Житомиром, яка роками не добудовується й перебуває в аварійному стані), то за неї плата не має стягуватися. І лише після того, як держава відновлює цю ділянку, її включають у платну систему. Це може працювати автоматично – через фіксацію пройденої відстані», – навів приклад Сухомлин.

Нагадаємо, влада планує побудувати в Україні перший платний автобан. Його хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею.

Також одна з головних доріг країни – автошлях М05 «Київ – Одеса» – у критичному стані. Водії масово скаржаться, що дорога більше нагадує «місячний пейзаж», ніж міжнародну магістраль. На окремих ділянках видно численні глибокі вибоїни, які подекуди сягають 30 сантиметрів. У соцмережах публікують відео з Одещини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини – регіонів, якими проходить траса.