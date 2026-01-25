У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха

Нардеп керував квадро циклом, який на швидкості влетів у маршрутку

У селі Сокільники на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Як інформує «Главком», про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За даними Зінкевича, нардеп виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу, у результаті чого сталося зіткнення. Після аварії політика намагалися реанімувати та терміново доправили до лікарні. Однак згодом Зінкевич уточнив, що о 20:00 Саламаха помер у лікарні.

На трагедію відреагував і голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. У своєму дописі він назвав загибель колеги великою втратою:

«Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким».

«У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати», – написав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Як пише видання Lviv.media, ввечері неділі, 25 січня, у Сокільниках біля Львова водій квадроцикла на швидкості в’їхав у маршрутку. На опублікованих в мережі фото видно, що внаслідок лобового зіткнення у маршрутки пошкоджено водійську сторону.

Що відомо про Ореста Саламаху

У 2020 році увійшов до ради Львівської обласної партії «Слуга народу». У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради дев’ятого скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №121 (Львівська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань бюджету.

Під час президентських виборів 2019 року Саламаха був довіреною особою майбутнього президента Володимира Зеленського.

До 2019 року працював у компанії свого тестя ТОВ «Буд Інвест Ком», яка займається забудовою, працював менеджером з постачання, заступником директора з будівництва та директором компанії.

34-річний Орест Саламаха є батьком трьох дітей.

Раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук показав, який вигляд має могила ексспікера парламенту Андрія Парубія.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області.

Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і він помер під час транспортування до медичного закладу.